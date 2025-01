Rodri: 10 objetos sin los que no puede vivir el Balón de Oro

Ya se van contando los días para volver a ver a Rodri sobre un rectángulo de juego. La espera se está haciendo larga, pero, si todo va bien, la piedra angular del proyecto de Pep Guardiola regresará antes de que termine la presente temporada. Para amenizar esa espera, GQ presenta una nueva edición de su formato de vídeo Mis 10 esenciales, con el pivote del Manchester City y de la Selección como protagonista.

'Rodri Hernández es la prueba inequívoca de que se puede ser una estrella sin ir de estrella. Con su ejemplo está enseñando a una generación de chavales que el talento y la ambición por mejorar son la única gasolina que necesitan para llegar a lo más alto. Tras recibir el Balón de Oro, el madrileño se reunió con GQ para explicar las diez cosas sin las que no puede vivir'

Arranca el vídeo con su dron, un hobby al que se aficionó recientemente: "Mi novia me regaló mi primer dron. Es un mundo nuevo por conocer, el poder ver como un pájaro. Me lo llevaba de vacaciones. Recuerdo una vez en República Dominicana, que se me coló en una palmera, no sabía que hacer y uno de los chicos del hotel trepó y lo cogió", explica.

"YO SERÍA DE GRYFFINDOR"

Fan confeso de Harry Potter, la saga que más le marcó en su infancia. "Nos llevaban nuestros abuelos a Gran Vía a ver las películas. Vivo en Inglaterra, tengo que ir a visitar el set de grabación, me han dicho que mola mucho. Soy de Gryffindor, sin ninguna duda. Slytherin, ninguno", dice, entre risas.

El sushi es su comida favorita, aunque de pequeño ni le prestara atención. "Mis favoritos son los makis", asegura. Y, curiosamente, afirma que el patinete "ha sido uno de mis mejores aliados". En la Eurocopa 2020 les regalaron uno y lo usaban para ir a entrenar. "Yo que no soy mucho de pasear, cada vez que paseo con mi novia, lo uso, y ella se sube detrás", cuenta. "En Mánchester las carreteras son horribles y las aceras están fatal, vibra mucho, pones el móvil y te puede salir hacia cualquier lado".

NO PODRÁ VIVIR SIN EL BALÓN DE ORO

"A partir de ahora no podré vivir sin él [Balón de Oro]", narra. Lógico, es todo un orgullo para él, lo tiene en la entrada, para que se vea. "Para mí era impensable ganar algo así", dice. Y, gracias a ese galardón, el sexto objeto que enumera son las botas que le regalaron: "Las que más me han gustado siempre son las blancas y las negras, tengo muchas ganas de estrenarlas", expresa.

Rodri, en un partido del Manchester City / EFE

Tenía que estar en esta lista su familia, a la que Rodri considera las personas "que me acompañan a todos lados y con quien disfruto de todos los éxitos". No viven en Inglaterra, pero intentan compartir mucho tiempo juntos.

"NO QUIERO IR DE 'FLIPAO', PERO SE ME DA MUY BIEN"

Le encanta "rastrear" y ver películas y series con su portátil. "Me gusta ver lo que se habla de mí, aunque no mucho, a través de los periódicos, vídeos... me gustan los podcast".

La intención de Rodri es regresar esta misma temporada / @ManCity

"Cuando llegamos a Mánchester teníamos el sofá que venía con el piso, hasta que decimos cambiarlo", explica sobre su sofá, uno de sus lugares favoritos, sobre todo cuando llega de entrenar. Y, para terminar, habla del pádel, "el segundo deporte que más he practicado en mi vida". Sus padres son muy deportistas y lo hacía desde pequeño. "No quiero ir de 'flipao', pero se me da muy bien", afirma.