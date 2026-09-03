Roberto Gómez, en Radio Marca: "El dinero de Enzo era para Julián Álvarez"

El caso de Julián Álvarez está cerrado y jugará, almenos esta temporada, en el Atlético de Madrid. Tras unos meses de forcejeo con el club, sin llegar a asuntos mayores, el conjunto colchonero se hizo con la suya y terminó reteniendo a Julián, a pesar de ser en contra de su voluntad.

El Barça apretó durante meses, a través de varias vías de negociación, pero el CEO del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, se negó en rotundo a que la operación llegara a producirse. Pero en medio del culebrón entre Julián-Barça-Atleti, incluso el Arsenal de por medio, que estuvo apretando por si Julián daba el paso de marcharse a la Premier, apareció un equipo en la sombra: el Manchester City, su exequipo.

Los 'skyblues' llamaron a Julián para intentar recuperarlo y que volviera a Manchester. Una petición muy interesante, pero el argentino no quiso. Básicamente, por una razón, y es que no quería volver a Inglaterra, ya sea por estilo de vida o por un asunto de documentos.

No a Julián y sí a Enzo

Roberto Gómez, este jueves, en La Tribu de Radio Marca, aseguró que el Manchester City intentó recuperar a Julián Álvarez con una oferta de 150 millones de euros. “El City hizo una oferta al Atlético de Madrid de 150 millones por Julián Álvarez el pasado fin de semana”, decía el periodista, una información, que ya era pública pero que se desconocía el precio.

Enzo Fernández es el fichaje más caro de este verano. / MANCHESTER CITY

Una operación, ligada a la de Enzo Fernández, recién fichado por el City por 145M de euros. “¿Sabes dónde iban esos 150 millones. Como consecuencia de que el jugador ni contestó ni comentó nada, pues hubo una operación rapidísima y sorprendente”, en referencia al fichaje de Enzo Fernández.

Noticias relacionadas

"Aquí los que han cumplido la palabra han sido Enrique Cerezo y Gil Marín, que desde el primer momento dijeron que no se iba”, terminó.