Robert Sánchez también manda un mensaje a Luis de la Fuente

"En España tenemos a cinco o seis de los mejores porteros del mundo. Tampoco nadie habla de Robert Sánchez o de Leo Román". Esa fue la respuesta de Luis de la Fuente al ser preguntado por el nivel de Joan García y su posible convocatoria con la selección de cara al Mundial 2026. Tan solo cinco días después, ha sido el propio Robert Sánchez quien le ha dado la razón al seleccionador, aunque todo quedase eclipsado por el buen hacer del Aston Villa de Unai Emery.

A pocos entrenadores les gustaría estar en la piel de Luis de la Fuente. En el buen sentido, claro. Y es que el nivel de los porteros españoles esta temporada es sublime. El último en demostrarlo fue el guardameta del Chelsea, que ofreció un recital el sábado con el que, sin embargo, cosas del fútbol, no evitó la remontada de los villanos.

El cartagenero detuvo casi todo lo que le lanzó el cuadro de Unai Emery. Y ese 'casi' lleva la firma de un Ollie Watkins al que primero le sonrió la fortuna con un rebote tras fallar un mano a mano y que luego anotó el segundo con un cabezazo inapelable.

Dos mano a mano e infinidad de paradas

El de ayer era un partido dominado por los de Enzo Maresca gracias al gol olímpico de Reece James (con ayuda de Joao Pedro) y a la excelente actuación bajo palos del que fuera internacional con España.

Cuando mejor estaba el Aston Villa, Robert Sánchez se erigió como el gran salvador en varias acciones clave. Primero le detuvo un mano a mano al francés Boubacar Kamara y luego hizo lo propio ante el británico Watkins.

Pero la fortuna no le sonrió y, pese a desbaratar el segundo mano a mano en cuestión de cinco minutos, el rebote favoreció al ariete del Aston Villa, que terminó empatando sin querer. Fue entonces cuando más se animaron los de Emery y cuando más trabajo tuvo Robert Sánchez, que había sido escogido por los aficionados como mejor jugador de la Premier League del mes de noviembre.

El meta español protagonizó otras dos espectaculares paradas para mantener la igualada en el marcador. Primero le negó el gol a Maatsen en un disparo a bocajarro del lateral cuando los hinchas visitantes ya cantaban el tanto de la remontada. Y luego impidió que el propio Watkins culminara su trabajo con una mano fuerte abajo digna de un portero con grandísimos reflejos.

Mensaje frustrado

Una sucesión de intervenciones de mérito que se quedaron sin premio porque la defensa del Chelsea fue incapaz de defender a balón parado al hombre más peligroso del Aston Villa, un Watkins que, de cabeza, frustró el mensaje que Robert Sánchez le había preparado a Luis de la Fuente para volver a tener opciones de ser convocado con la absoluta de La Roja.

Pero ni con el 1-2 en contra se vino abajo el murciano, que aún tuvo tiempo de evitar una goleada mayor para los de Enzo Maresca deteniendo una falta directa y sosteniendo constantemente a un Chelsea que, por momentos, parecía desmoronarse.

Fuese cual fuese el resultado, Robert Sánchez demostró ayer que Luis de la Fuente tenía razón: el nivel de los porteros españoles es sublime. Pero no todos tendrán cabida en el Mundial de 2026 y, de momento, la delantera la llevan Unai Simón, David Raya y Álex Remiro... con Joan García y el propio Robert esperando su turno.