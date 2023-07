Robert Sánchez: De ir convocado con España al Mundial a ser el quinto portero del Brighton

El cartagenero no ha viajado con el equipo a la gira que está haciendo en Estados Unidos y busca un nuevo destino cuanto antes Disputó un partido de los últimos 16 de Premier League, no juega desde marzo

Robert Sánchez fue hasta hace pocos meses el portero de moda en España y en la Premier. Sus grandes actuaciones con el Brighton llevaron al de Cartajena a debutar internacionalmente con España bajo las órdenes de Luis Enrique, llegando a ir convocado con 'La Roja' al último Mundial de Catar.

Sin embargo en pocos meses la situación ha dado un vuelco inesperado. A principios de marzo y tras varios errores que costaron puntos al equipo, el entrenador Roberto de Zerbi decidió sentarle en el banquillo y apostar por Jason Steele. El inglés aprovechó la oportunidad, a sus 32 años y tras cuatro temporadas en el club tan solo había disputado un partido de Premier y se ganó el puesto gracias a su salida de balón desde atrás (dió incluso una asistencia en un partido contra el Brentford) además de su buen hacer bajo palos.

Sánchez, que hasta entonces tenía una buena relación con el entrenador según 'The Athletic', no se tomó bien la situación y decidió no ir convocado el resto de partidos, quedando relegado al tercer puesto en la portería.

El club inglés, que consiguió clasificarse para jugar competición europea esta temporada, ha fichado este verano al meta belga Bart Verbruggen procedente del Anderlecht por 20 millones de euros. Este hecho complicaría aún más la estancia de Robert Sánchez en el Brighton & Hove Albion, donde llegó hace diez años y ahora se encuentra como quinto portero, ya que hasta el meta del filial Carl Rushworth, le ha pasado por delante.

El cartagenero busca salir y no le faltan ofertas dentro de la Premier: Brentford, Tottenham, Chelsea y Manchester United estarían dispuestos a ficharle y a pagar su cláusula de rescisión, que está fijada en 22 millones de euros. Además el portero también tendría mercado en España, ya que el Villarreal se habría interesado por él, aunque le quedan todavía dos años de contrato con el Brighton, que le interesa vender y el jugador quiere salir. Así pues, todo apunta a que el murciano podría hacer un salto de calidad y fichar por un grande de la Premier o en un hipotético caso, volver a España.