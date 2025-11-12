Rob Edwards, nuevo entrenador del Wolverhampton

El Wolverhampton Wanderers, colista de la Premier League, ha fichado a Rob Edwards como entrenador, tras la destitución de Vitor Pereira. Edwards, que se dio a conocer al llevar al Luton Town a la Premier League, estaba dirigiendo al Middlesbrough y lo tenía segundo en el Championship, pero ha optado por saltar de categoría y llegar a un Wolves que lucha por no descender.

Exfutbolista del Wolves entre 2004 y 2008, Edwards coge al Wolves colista de la Premier League con dos puntos tras once jornadas. El equipo no conoce la victoria en liga esta temporada y está a ocho puntos de la salvación.

El Wolves tendrá que pagar una compensación alrededor de los cuatro millones de euros al Middlesbrough por el fichaje de Edwards. “Conozco muy bien a Rob y he visto su evolución en diferentes puestos. Es una gran persona, conoce muy bien el club, la ciudad y a la afición, y tiene mucho talento. Cuando era entrenador de las categorías inferiores, demostró su visión táctica, pero tras asumir puestos en el primer equipo empezó a forjar su propia identidad, carácter y liderazgo”, declaró Jeff Shi, presidente ejecutivo del club.

Pereira fue despedido el pasado 2 de noviembre apenas unas semanas después de firmar su renovación. Sin embargo, la mala racha de resultados acabó con la etapa del portugués, que les salvó el curso pasado. La derrota por 3-0 contra el Chelsea en la última jornada fue la gota que colmó el vaso.