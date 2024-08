¡Al ritmo de Oasis! El Burnley arrasa en redes con el anuncio de su nuevo fichaje

Los milagros existen. Tras una eterna espera de 15 años, los hermanos Gallagher, Noel y Liam, artíficies de uno de los mejores grupos de la historia en Oasis, se volverán a juntar para una gira de conciertos en 2025 que promete alcanzar cifras históricas en taquilla y audiencia.

Los de Manchester, que dejaron una huella imborrable en la industria de la música entre 1994 y 2009, tuvieron una enorme influencia en la cultura inglesa y, por ende, el mundo del futbol, siendo banda sonora y un estilo de vida para decenas de aficionados. De hecho, el vínculo de los Gallagher con el City, el club de sus amores, es uno de símbolos distintivos de lo que fue y es ahora Oasis, una banda generacional que hoy en día sigue en lo más alto.

EL BURNLEY SE SUMA A LA FIESTA

Desde que se hiciera oficial este retorno, han sido multitud de equipos de fútbol los que se han pronunciado en redes sociales, sabedores de la ilusión que produce en la mayoría de sus socios y aficionados. Los 'Cityzens' en la Premier League o incluso el Atlético de Madrid han hecho referencias a Oasis en sus nuevos fichajes, aunque hay un club que lo ha hecho con especial gracia.

Se trata del Burnley, equipo recién descendido a la Championship, la segunda división inglesa, quién ha anunciado su nueva incorporación con el videoclip de la canción 'Wonderwall'. Pese a que Oasis tiene una de las discografías más completas y excelsas en la historia de la música, el tema de Wonderwall es un lema que traspasa fronteras y el más conocido por el público general, algo que aprovechó el Burnley a las mil maravillas en 'X'.

Aprovechando el nombre del nuevo fichaje de los 'Clarets', Hannibal Mejbri, el cuadro de Turf Moor jugó con las palabras del propio tema de Oasis y las mezcló con las de su jugador. Una genialidad a la altura de pocos. "Because 'Mejbri" o "And after all you are my Hannibal" fueron las ingeniosas frases de un Burnley que se hizo viral en redes sociales.

EL ATLÉTICO TIENE A SU 'GALLAGHER'

Otro de los clubes que no ha perdido su oportunidad de impartir cátedra fue el Atlético de Madrid, que aprovechó la incorporación de Conor Gallagher a su equipo para lanzar el siguiente mensaje en 'X'.

"Día histórico para los Gallagher" publicó el CM del club rojiblanco el mismo día en el que Oasis anunció una cuenta atrás previa a su anuncio de regreso. Este mensaje coincidió también con el debut de Conor como colchonero en el Civitas Metropolitano.