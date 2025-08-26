¿Quién es Rio Ngumoha? El niño que brilla entre las estrellas del Liverpool

En el fútbol inglés las noches memorables no se olvidan fácilmente, y la del lunes en St. James’ Park quedará escrita con letras mayúsculas para un adolescente que apenas empieza a recorrer su camino en la élite. Rio Ngumoha, con solo 16 años y 361 días, fue el héroe inesperado del Liverpool al marcar el gol del triunfo (2-3) en el minuto 100 frente al Newcastle. Una diana que no solo resolvió un partido dramático, sino que también lo colocó de lleno en la historia de la Premier League y del propio club de Anfield.

El encuentro había sido un vaivén de emociones. Los de Arne Slot, en medio de la polémica generada por el no-fichaje de Alexander Isak, golpearon primero con un tanto de Ryan Gravenberch y más tarde ampliaron distancias gracias a Hugo Ekitike. Sin embargo, el Newcastle no se rindió. Bruno Guimaraes recortó diferencias y el joven Osula, con oportunismo, firmó la igualdad cuando el reloj se acercaba al desenlace. Todo apuntaba a un empate que dejaba a ambos con sabor agridulce. Entonces, apareció Ngumoha.

APARICIÓN ESTELAR

Corría el minuto 100 cuando el juvenil, que había entrado minutos antes, recibió un balón filtrado en el área y definió con serenidad impropia de su edad. Silencio absoluto en la grada local y estallido de júbilo en el sector visitante. En un equipo plagado de estrellas fichadas a millones (Wirtz, Ekitiké, Kerkez), el elegido fue el adolescente.

El gol convierte a Rio Ngumoha en el cuarto anotador más joven de la Premier League. Solo James Vaughan (16 años y 270 días), James Milner (16 años y 356 días) y Wayne Rooney (16 años y 360 días) habían marcado antes de cumplir los 17. Ngumoha se sitúa justo detrás de Rooney por un solo día de diferencia. Además, su tanto tiene un valor añadido: es apenas el segundo jugador de 16 años que logra un gol de la victoria en la Premier, después de que Rooney lo hiciera con el Everton en 2002, en aquel mítico derechazo frente al Arsenal que anunció la irrupción de una estrella.

No se trata solo de una estadística de precocidad. Con su aparición decisiva, Ngumoha también inscribió su nombre como el goleador más joven en los 133 años de historia del Liverpool. Un registro de enorme simbolismo para una entidad que ha contado con leyendas de la talla de Steven Gerrard.

FICHADO DESDE EL CHELSEA

Con velocidad, desparpajo y olfato de gol, Ngumoha ha llamado la atención de los técnicos del primer equipo, que poco a poco le han abierto espacio. Fue fichado en verano de 2024 desde el Chelsea, donde se formó y ya daba qué hablar. Su tanto en St. James’ Park no fue casualidad, sino la confirmación de un talento que el Liverpool observa con esperanza y prudencia.

Más allá de los números, el impacto emocional del gol es evidente. En una temporada larga y exigente, donde cada punto puede ser decisivo, sumar tres unidades en un escenario tan complejo como Newcastle gracias al pie de un adolescente refuerza la moral del vestuario y la confianza en la cantera. Slot, que siempre ha apostado por dar oportunidades a los jóvenes, encontró en Ngumoha un argumento más para defender esa filosofía.