Rico Lewis, el nuevo 'invento' de Guardiola

Ya suele ser habitual que Pep Guardiola sorprenda cada temporada con la aparición de algún jugador joven de gran talento. Y este inicio de temporada no ha sido menos. El técnico catalán ha apostado fuertemente por Rico Lewis, que ha sido titular en los cuatro partidos oficiales que ha disputado hasta ahora el Manchester City.

El futbolista inglés de 19 años ya debutó en la temporada 2022-23, y el anterior curso fue poco a poco acumulando apariciones (1608 minutos en 27 partidos), pero lejos de ser un hombre importante en el esquema del técnico catalán. Una circunstancia que ha cambiado radicalmente esta campaña con Lewis completando los noventa minutos en los cuatro encuentros disputados hasta este momento.

DE LA 'CASA' AL PRIMER EQUIPO

"Menudo jugador. He sido entrenador durante 14 o 15 años y he entrenado a jugadores increíbles. Es uno de los mejores jugadores que he entrenado y por mucho", apuntaba ya Guardiola el año pasado. Y tenía toda la razón.

Rico Lewis, un futbolista muy intenso en la presión / EFE

Rico Lewis llegó a los 8 años a las categorías inferiores del Manchester City hasta consolidarse con 19 años en el primer equipo 'cityzen'. Habitual en la posición de lateral derecho, el futbolista inglés puede jugar de pivote o de interior en el medio campo. De hecho, Guardiola lo está utilizando de 'falso lateral derecho', incorporándose a la medular cuando el equipo tiene el balón.

UN JUGADOR TOTAL

Indudablemente, Lewis está devolviendo a Pep toda la confianza que ha depositado en él. Fuera del hambre y las ganas típicas de un jugador joven, el inglés es versátil, inteligente tácticamente, con desborde y buena visión de juego. Además, ayuda en la presión y es uno de los encargados de la salida de balón del Manchester City. Cualidades que enamoran al entrenador del Santpedor.

Rico Lewis celebrando un tanto con Haaland / EFE

Es tan sumamente bueno el inicio de curso de Rico Lewis que se ha ganado la convocatoria con Inglaterra. El jugador 'cityzen' ha entrado en la lista de Lee Carsley para disputar los encuentros internacionales del parón. Un premio merecido para un jugador que ha dejado de ser una promesa para convertirse en toda una realidad.

Cabe destacar que su competencia en el City, Kyle Walker, sigue arrastrando los problemas físicos que empezaron en la Eurocopa. No obstante, el lateral ya disputó unos pocos minutos en el anterior partido ante el West Ham. Así, habrá que ver si con su regreso Guardiola continúa apostando por Rico Lewis o prefiere tirar de experiencia para su once titular.