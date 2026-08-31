¡Richarlison denuncia amenazas! "Nadie decidirá mi futuro por mí"

El culebrón de Julián Álvarez ha traído mucha cola este verano. Tanto con la salida de la 'Araña' rumbo a Barça o Arsenal, como con los posibles reemplazos del delantero argentino, el Atlético de Madrid ha sido gran agitador de esta ventana estival. Justamente, respecto a los nombres que podían aterrizar si Julián lograba su cometido de marcharse, el de Richarlison fue uno de los que copó los rotativos.

El ariete del Tottenham era una opción más que factible y se llegó a informar que había adelantado exámenes médicos para sumarse a las órdenes de Diego Simeone. Sin embargo, los caminos se dividieron: Jonathan David es el aparente elegido por el Atlético, y el Everton es el club donde el brasileño se ve a futuro. O eso hasta su explosivo mensaje.

Richarlison, sobre el verde de Stamford Bridge / Europa Press

Porque Richarlison tenía previsto regresar al conjunto de Liverpool -cuatro años después de abandonar Goodison Park para incorporarse al Tottenham-, pero la operación dependía de un movimiento que se ha complicado en las últimas horas.

El acuerdo entre Tottenham y Everton estaba condicionado a que Iliman Ndiaye realizara el camino inverso. Sin embargo, el interés del Manchester City por el extremo ha puesto en peligro esa operación y, con ella, el regreso de Richarlison al que considera el club de su corazón.

Ante esta situación, el internacional brasileño ha decidido pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales con un contundente mensaje en el que deja claro que no quiere que otras personas decidan sobre su futuro.

Denunció presiones y amenazas

"Después de todo lo que he vivido en los últimos años, decidí que NUNCA MÁS nadie decidiría mi futuro por mí", escribió el atacante en 'X', además de asegurar haber atravesado momentos muy complicados y señaló que muchas de esas situaciones estuvieron provocadas por decisiones tomadas por otras personas.

"Presión, amenazas, represalias... nada de eso me asusta. He pasado por cosas peores... créanme", añadió. Richarlison también quiso recordar su compromiso con el Tottenham. El brasileño explicó que siempre ha defendido que cualquier salida debía resultar beneficiosa para el club y que, de no ser así, nunca habría aceptado marcharse.

"Siempre dejé claro, en todas las ocasiones, que mi salida a otro lugar también tendría que ser buena para el club. Si no lo fuera, nunca lo habría aceptado", afirmó.

El delantero fue todavía más contundente al recordar su decisión de permanecer en el Tottenham cuando el equipo atravesaba una situación complicada. "Me quedé y di mi vida. Por eso espero que traten mi situación con el mismo respeto que siempre he tenido por Spurs y por todas las personas que trabajaron conmigo durante este periodo. Simplemente, no intenten decidir por mí", señaló.

Pese al conflicto generado por las negociaciones, Richarlison confirmó que su deseo continúa siendo regresar al Everton si ambos clubes alcanzan un acuerdo.

"Si Spurs y Everton llegan a un acuerdo, regresaré al club de mi corazón. Mi intención era volver al lugar donde fui muy feliz", explicó.

El brasileño, que suma 32 goles en 134 partidos con el Tottenham, lamentó además la manera en la que se han desarrollado las conversaciones. "Las negociaciones se estaban llevando a cabo de la manera que otras personas querían, y ya no será así", sentenció.

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Mientras se resuelve su futuro, Richarlison mantiene contrato con el Tottenham y asegura que continuará a disposición del conjunto londinense.