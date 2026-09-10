Richarlison aprieta para rescindir con el Tottenham: quiere volver a Brasil

El Tottenham Hotspur fue con diferencia uno de los clubes más activos en el pasado mercado de fichajes, llegando a gastarse hasta 366 millones de euros entre las incorporaciones de Sandro Tonali, Mateus Fernandes, Savinho, Van Hecke y Adarabioyo, además de incorporar como agentes libres a Marcos Senesi, Andrew Robertson y Martin Dubravka, así como haber adquirido a Mykhaylo Mudryk y Omar Marmoush en calidad de cedidos.

Sin embargo, al hacer tantas incorporaciones y no haber podido desprenderse de las piezas suficientes en la operación salida, las fichas que permite utilizar la Premier League para inscribir a los jugadores no han dejado espacio para Richarlison, con quien además Roberto De Zerbi había dejado bastante claro que no contaba. Así, el futbolista se ha visto abocado a jugar con el Tottenham sub-21, mientras aprieta para conseguir romper su contrato con los Spurs y regresar a su país natal.

Richarlison quiere regresar al Vasco da Gama

Después de que la mala gestión en torno a su posible salida le dejara sin ficha y sin la posibilidad de contar con minutos en la Premier League con el conjunto londinense, Richarlison busca conseguir rescindir su contrato con los 'lilywhites'. De hecho, tal es el enfado del internacional por la 'canarinha' que, según información de 'Ge Globo', su entorno se estaría preparando para llevar el caso a los tribunales, después de que el club inglés lo dejara fuera de los inscritos para la Premier League y lo colocara con el equipo Sub-21.

Richarlison, abatido tras perder un partido con el Tottenham / Europa Press

De esta manera, la intención del 'carioca' es convertirse en agente libre y así firmar por Vasco da Gama, puesto que es el club que más sigue desde pequeño, motivo por el que querría recalar en sus filas para, como mínimo, lo que queda de año. Eso sí, si bien Richarlison quiere regresar a Brasil y jugar para Vasco hasta diciembre, los Spurs estarían pidiendo un precio de alrededor de 23 millones de euros para dejar salir a su futbolista.

Habrá que ver cómo evoluciona el caso y si Richarlison logra volver a Brasil, ya sea mediante la rescisión de su contrato o con un acuerdo entre ambos clubes implicados, ya que De Zerbi no cuenta con él para el presente curso, después de una campaña 25-26 donde logró anotar 12 goles y repartir cinco asistencias en 43 partidos disputados entre todas las competiciones.