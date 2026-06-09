La revolución de De Zerbi en el Tottenham: del descenso a la Champions... ¿sin Vuskovic?

Verano clave en el Tottenham. El equipo londinense metió toda la pierna en el barro y, aunque consiguió sacarla a tiempo, aún quedan restos de tierra. El descenso fue una amenaza muy real para el equipo que empezó dirigiendo Thomas Frank y acabó comandando Roberto De Zerbi, pasando por Igor Tudor, y que no se salvó hasta la última jornada. Un final feliz para un curso amargo que terminó despachando a otro equipo de Londres, el West Ham de Nuno Espírito Santo, a la Championship.

Durante la grave y larga crisis de los 'spurs', se habló de una más que probable desbandada en caso de descenso. Xavi Simons, Cuti Romero, Van de Ven, Spence, Vicario, Kulusevski, Solanke, Kudus... La lista de futbolistas de primer nivel que juegan en el Tottenham es larga. No obstante, la realidad es que el equipo estará en la Premier League la temporada que viene y las expectativas no son otras que ir a por el 'Big Six'.

Xavi Simons y su clásica celebración / ANDY RAIN / EFE

El 'accidente' está superado y ahora el Tottenham quiere volver a ser un equipo molesto en Inglaterra. Para ello, Roberto De Zerbi, el elegido para conseguirlo, tiene que acertar como ya logró en su anterior etapa en Inglaterra, en el Brighton. El mercado de fichajes será clave, pero, por lo menos, el italiano tiene un plan muy claro.

El técnico italiano quiere un Tottenham agresivo, valiente, dominador desde la pelota e intenso en la presión tras pérdida. Y también con oficio. Los primeros movimientos van en esa dirección. El Tottenham ya ha sumado a su proyecto a Marcos Senesi y Andrew Robertson como agentes libres, dos operaciones inteligentes, de bajo riesgo económico y con rendimiento inmediato gracias a su incuestionable experiencia en la Premier League.

Senesi aporta salida de balón, contundencia en el duelo y lectura para defender lejos del área, algo clave en un equipo de De Zerbi. No es solo un central físico: también puede activar al equipo desde atrás y mejorar una primera construcción que fue caótica durante la pasada temporada.

Robertson, por su parte, conoce la Premier al milímetro, sabe lo que es competir al máximo nivel y puede ofrecer liderazgo a un vestuario tocado. Formó parte del mejor Liverpool de los últimos tiempos y su zurda en la izquierda puede cambiar cualquier partido.

La revolución no se detendrá ahí. En el club siguen rastreando el mercado en busca de desequilibrio puro, y uno de los nombres que más seduce es Savinho. El brasileño encaja como un guante en lo que pide De Zerbi por su capacidad para desbordar, su uno contra uno y su técnica en espacios reducidos.

Savinho, jugador del City / GARY OAKLEY

Ya fueron a por él el verano pasado, pero Pep Guardiola impidió su salida. Ahora, parece que sí podría cerrarse la operación, aunque por menos de 70 millones de euros.

Puerta abiera para Vuskovic

Pero toda revolución tiene sacrificios. Y el de De Zerbi puede ser Luka Vuskovic, según 'Football Insider'. El central croata regresa este verano al Tottenham tras una maravillosa cesión en el Hamburgo, pero el técnico italiano, según la citada fuente, podría estar abierto a una salida.

A sus 19 años, Vuskovic ha sido una de las revelaciones del fútbol europeo y, con el Mundial de por medio, el Tottenham sabe que puede sacar una buena cantidad por él. En concreto, algo más de 60 millones de euros. Siempre según la misma fuente, De Zerbi está interesado en perfiles más experimentados para la defensa y podría aprovechar su 'boom' para hacer caja para su proyecto.