La revolución de Xabi Alonso en el Chelsea: 20 fichajes, 18 ventas y 41 millones de beneficio

El Chelsea ha vivido un mercado de fichajes de auténtica revolución. La llegada de Xabi Alonso al banquillo de Stamford Bridge ha ido acompañada de una profunda remodelación de la plantilla, en un intento del conjunto 'blue' por cambiar definitivamente el rumbo después de varias temporadas marcadas por la falta de continuidad y sin competición europea para la próxima temporada.

Desde que Todd Boehly asumió el control del club en 2022, el banquillo del Chelsea ha tenido una rotación constante. Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino, Enzo Maresca y Liam Rosenior fueron ocupando el cargo antes de la llegada de Alonso, que ha aterrizado en Londres con un papel que va mucho más allá del de entrenador.

El club ha dado al técnico español un peso importante en la planificación deportiva y le ha confiado las llaves de una plantilla que ha sufrido una transformación prácticamente total durante este mercado. En total, el Chelsea ha realizado 38 operaciones: 20 incorporaciones y 18 salidas, una cifra que evidencia la magnitud de la remodelación.

Un Chelsea que vuelve a gastar

En el capítulo de incorporaciones, el conjunto londinense ha mantenido su habitual capacidad de inversión. El Chelsea ha desembolsado 138 millones de euros por Morgan Rogers, procedente del Aston Villa; 60 millones por Maxence Lacroix, del Crystal Palace; y 57 millones por Marco Palestra, de la Atalanta.

La gran diferencia respecto a otros mercados, sin embargo, se encuentra en las salidas. El Chelsea ha logrado generar unos ingresos extraordinarios con la venta de varios futbolistas y ha conseguido, por primera vez en cinco temporadas, cerrar el mercado con un balance positivo: 41,1 millones de euros.

La operación más importante ha sido la salida de Enzo Fernández al Manchester City por 145 millones de euros, cerrada en el último día del mercado. Una venta que ha permitido al club londinense disparar sus ingresos y compensar buena parte de la inversión realizada en las incorporaciones.

No ha sido la única operación de gran magnitud. El Chelsea también ha ingresado 56 millones por Andrey Santos, traspasado al Manchester United; 55 millones por Nicolas Jackson, que se ha marchado al Aston Villa; y otros 55 millones por Marc Cucurella, fichado por el Real Madrid.

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A estas operaciones se suman las salidas de otros jugadores que no entraban en los planes del nuevo proyecto. Liam Delap ha dejado el club rumbo al Nottingham Forest por 52 millones de euros, mientras que Trevoh Chalobah se ha marchado al Como por 30 millones. También han salido Marc Guiu, traspasado al RB Leipzig por 16 millones, y Tosin Adarabioyo, que ha recalado en el Tottenham por 11,5 millones.