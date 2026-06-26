La revolución 'post Guardiola' en el City: un viejo conocido, más de 200 millones en fichajes y una inesperada lista de salidas

El Manchester City ha activado el mayor proceso de reconstrucción de la última década. Tras el final de la exitosa etapa de Pep Guardiola, el conjunto inglés se prepara para abrir una nueva era bajo el mando de Enzo Maresca, un técnico que conoce perfectamente la casa después de haber formado parte del cuerpo técnico del entrenador catalán.

Aunque el nombramiento todavía debe completarse oficialmente, el acuerdo entre el City y el Chelsea para la compensación económica está prácticamente resuelto y Maresca será el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo. Su llegada supone una apuesta por la continuidad de una idea futbolística muy marcada, pero también por iniciar una renovación profunda de una plantilla que llevaba años sustentando el ciclo más exitoso de la historia del club.

Enzo Maresca saludando a Dani Olmo y Gerard Martin en Stamford Bridge / SPORT

Un fichaje récord

La reconstrucción irá acompañada de una inversión gigantesca. El gran objetivo del mercado es Elliot Anderson. El centrocampista inglés, una de las grandes revelaciones del Nottingham Forest y ya internacional absoluto con Inglaterra, está a un paso de convertirse en el fichaje más caro de la historia del Manchester City.

Diversas informaciones coinciden en que ambos clubes han alcanzado un acuerdo cercano a los 134 millones de euros, una cifra que supera incluso los 100 millones pagados en su día por Jack Grealish y que convertiría a Anderson en la primera gran incorporación de la era Maresca. El futbolista ya habría dado el visto bueno al proyecto citizen y únicamente restan los trámites habituales antes de oficializar la operación.

Elliot Anderson, internacional con Inglaterra / EFE

El City, sin embargo, no pretende detenerse ahí. La dirección deportiva sigue valorando reforzar el centro del campo con otro futbolista de primer nivel para compensar la enorme pérdida de talento que sufrirá la plantilla. Entre los nombres que siguen apareciendo en la agenda destaca Sandro Tonali, aunque por el momento se trata de un interés inicial, pero cuya evolución dependerá también de las salidas que termine ejecutando el club.

La limpieza del City

Precisamente las bajas explican la necesidad de una inversión que podría superar ampliamente los 200 millones de euros durante el verano. Bernardo Silva ya ha puesto punto final a su etapa en el Etihad después de nueve temporadas y de convertirse en uno de los futbolistas más importantes de la era Guardiola. El portugués abandona el club tras finalizar su contrato, dejando un vacío enorme tanto futbolístico como de liderazgo.

Otro peso pesado que también ha cerrado su ciclo es John Stones. El central inglés forma parte de la profunda remodelación que afronta el City y su salida ya está asumida dentro del club.

Bernardo Silva, concentrado con Portugal / Agencias

Pero la limpieza podría no acabar ahí. El futuro de varios jugadores importantes continúa en el aire. Nathan Aké aparece como uno de los candidatos con más opciones de abandonar el Etihad, mientras que alrededor de futbolistas como Rúben Dias, Joško Gvardiol, Savinho o incluso Rodri han surgido diferentes especulaciones de mercado. En ningún caso existen acuerdos cerrados, aunque su situación dependerá en buena medida de las decisiones que adopte Maresca durante la pretemporada y de las ofertas que lleguen.

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Después de una década marcada por Guardiola, el Manchester City afronta un verano que puede redefinir completamente su futuro. Un entrenador formado en la casa, un fichaje récord llamado Elliot Anderson y una renovación profunda del vestuario marcan el inicio de una nueva etapa en la que el campeón inglés pretende seguir compitiendo por todos los títulos sin renunciar a la identidad futbolística que le convirtió en una referencia mundial.