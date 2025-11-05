Revelan el nombre del jugador de la Premier amenazado con una pistola

Destiny Udogie es el jugador que, el pasado 6 de septiembre, fue amenazado con una pistola en el norte de Londres por un agente. Poco después se supo que otro hombre, de unos veinte años, también había sido víctima de extorsión y amenazas por parte del mismo individuo, aunque en ninguno de los dos casos hubo heridos.

Dos días después del incidente, la Policía Metropolitana arrestó al sospechoso, un hombre de 31 años. Fue interrogado bajo sospecha de posesión de un arma de fuego con intención delictiva, extorsión y conducción sin licencia. Tras pagar la fianza, quedó en libertad mientras continuaron las investigaciones.

Según Tuttomercatoweb, el detenido sería un agente que el futbolista italiano había rechazado. Recientemente, Udogie cambió de representante y pasó a formar parte de Elite Project Group, la agencia liderada por Emeka Obasi, que también representa a jugadores como Saka, Sancho, Lavia o Gittens. Este cambio de agencia estaría directamente relacionado con el incidente.

El lunes, el Tottenham emitió su propia declaración confirmando que Udogie fue la víctima: "Hemos estado brindando apoyo a Destiny y su familia desde el incidente y continuaremos haciéndolo. Dado que se trata de un asunto legal, no podemos hacer más comentarios".

Udogie, de 22 años, llegó a Londres en 2023 procedente del Udinese a cambio de 18 millones de euros y desde entonces se ha consolidado como dueño y señor del lateral izquierdo. Tras el episodio, ha seguido compitiendo con normalidad, incluso en la victoria de ayer ante el Copenhague por 4-0, una reacción necesaria por parte de los de Thomas Frank tras la derrota en casa ante el Chelsea.