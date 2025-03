El renacer de Justin Kluivert

Andoni Iraola es un maestro en sacar el mejor rendimiento de sus jugadores. El técnico del Bornemouth está firmando unos resultados extraordinarios con los 'Cherries' y gran parte de ello es gracias a Justin Kluivert, un atacante que ha renacido bajo las órdenes del guipuzcoano.

Esta temporada, el hijo del mítico Patrick Kluivert, ha marcado 13 goles y ha repartido siete asistencias, convirtiéndose en el máximo goleador y asistente del conjunto rojinegro y reencontrándose con una versión que teníamos prácticamente olvidada.

Kluivert, un atacante total

En verano de 2023, Iraola llegó a Bornemouth y decidió invertir más de 10 millones de euros en el joven Kluivert, un jugador que había maravillado al mundo en el Ajax, pero nunca había acabado de dar el paso en Europa.

El técnico vasco reinventó su posición, pasándolo del extremo a la media punta. Detrás del delantero, Kluivert ha encontrado su mejor versión y se ha transformado en la pieza clave del ataque 'Cherrie'.

Justin Kluivert y Evanilson, dos de los nombres propios del Bournemouth / @afcbournemouth

El neerlandés sabe hacer de todo y buena representación de esto es su último partido ante el Tottenham. A pesar del empate, Justin participó en todo momento, repartiendo una asistencia, anotando un gol que fue anulado y mandando un balón al palo que lo certificaron como el mayor dolor de cabeza para la defensa de los 'Spurs'.

Un inicio prometedor

Justin debutó en el Ajax, mismo club en el que su padre levantó la Champions del 1995 después de anotar el único gol de la final ante el Milan. En Ámsterdam, el extremo neerlandés jugó a las mil maravillas y sus buenos registros, 13 goles y 10 asistencias en 56 partidos, le convirtieron en el deseo de media Europa.

Justin Kluivert durante un partido con el Ajax / Agencias

Tras mucha rumorología, en 2018, la Roma pagó 17,25 millones de euros por un jugador que debía líderar su nuevo proyecto, pero terminó pasando sin pena ni gloria y saltando de equipo en equipo por culpas de las cesiones.

De cesión en cesión, sin mucha suerte

Sus primeros dos destinos fueron Leipzig y Niza, donde el neerlandés no tuvo suerte. En Alemania tan solo jugó 1012 minutos y en el Niza, a pesar de convertirse en un hombre importante y anotar seis goles en 31 partidos, no pudo quedarse, pues el club francés no llegó a un acuerdo con la Roma.

El delantero del Valencia Justin Kluivert celebra tras marcar ante el Almería / EFE

En 2022, el conjunto 'Giallorossi' le mandó a Valencia en una aventura fructifica en medio de un momento muy complicado. Con seis goles, Kluivert fue el máximo anotador de un terrible Valencia que terminó a dos puntos del descenso, siendo así uno de los pocos brotes verdes de esa temporada.

El reencuentro con su mejor versión

En cuatro años, Kluivert había pasado de ser uno de los grandes proyectos de estrella en Europa a un jugador olvidado que daba palos de ciego por equipos de segundo y tercer nivel. Además, siempre llevó un peso extra a sus espaldas, su apellido. Un nombre que pesa mucho si tenemos en cuenta que su padre fue uno de los mejores delanteros del mundo durante los noventa y los 2000.

Justin Kluivert, delantero del Bournemouth / afcb.co.uk

Sin embargo, con Iraola todo ha cambiado. El media punta ha encontrado su mejor contexto en un equipo que le permite brillar y le ha devuelto la confianza para volver a demostrar que aún es ese jugador que maravilló al mundo en el Ajax.