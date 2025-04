Remontadón y manita de un Liverpool campeón

Querían que fuese aún más épico. Tras un recimibiento espectacular en los aledaños del estadio y, posteriormente, escuchar un 'You'll Never Walk Alone' más fuerte de lo normal, echaba a rodar el balón en un Anfield que recibía la visita de los jóvenes actores Millie Bobby Brown y Owen Cooper, protagonistas de 'Stranger Things' y 'Adolescence', respectivamente. Y saltó la sorpresa en el 12' con el tanto de Solanke. Pero Luis Díaz, que perdió la marca del punta inglés, lideró una reacción 'red' inmediata no, lo siguiente: diana suya en el 16', una de Mac Allister en el 24' y otra de Gakpo en el 34'. Salah y Udogie - en propia - consumaron una manita de campeón de Premier League (5-1)

No se guardó nada Slot. Salió con un once potentísimo. Postecoglou, sin embargo, se guardó varias 'cartas' pensando en la ida de la semifinal de Europa League que disputará el Tottenham el próximo jueves ante el Bodø/Glimt. Pese a venir de un momento crítico - su decimosexta posición lo dice todo -, iban a dar guerra. Tanta, que Solanke silenció Anfield. Díaz erró en la marca y Gravenberch perdió el salto con el ex del Bournemouth. Y el colombiano, consciente de su fallo, se puso las pilas para buscar el empate.

LUIS DÍAZ Y MAC ALLISTER, AL RESCATE

Seis minutos tardó en lograrlo. Salah le cedió el cuero a Szoboszlai, que le regaló el gol a Díaz. Levantó la bandera el asistente por posición incorrecta del húngaro, pero la revisión del VAR dio validez al tanto. Empezaba a carburar un Liverpool que, pese a servirle el empate, iba a por el triunfo. Un disparo marca de la casa de Mac Allister culminó la remontada en Anfield. Zurdazo extraordinario para quitar las telarañas de la portería de Vicario.

Anfield era una fiesta. Ya se olía el título. Y empezaba a gustarse un Liverpool que no se conformaría. Iría a por más. Cody Gakpo firmó el tercero y enloqueció aún más a la afición 'red'. Saque de esquina, mal rechace de Bergvall y finta del neerlandés antes de batir a Vicario. Partido soñado para levantar una Premier League que se resistía desde 2020. Eso sí, poco antes del descanso Konaté tuvo que alargar la pierna para negarle un gol cantado a Tel.

ANFIELD FUE UNA FIESTA

En la segunda mitad no iban los de Slot a amarrar el resultado. Para nada. Practicaron un fútbol aún más ofensivo para maquillar la goleada. Y Salah, que quería el suyo, recibió un balón de Szoboszlai, recortó hacia dentro y sacó un zurdazo raso al palo corto. Celebración simpática, la suya, cogiendo un móvil del público y haciéndose un 'selfie'.

Y llegó la manita. Se juntaron Alexander-Arnold, Jota o Curtis Jones en la media luna, centró Szoboszlai y Udogie se anotó en propia puerta en su afán de evitar el remate de Salah. Mejor resultado imposible para ganar una Premier League. Asimismo, fue el decimosexto partido consecutivo sin perder ante los 'spurs' en entre todas las competiciones. Y el cuarto seguido en ganar por cuatro goles o más. Increíble.