Relación rota entre Guehi y el Crystal Palace

Marc Guehi estaba listo para dar un paso más en su carrera, pero el destino terminó frustrando sus planes. El capitán del Crystal Palace lo tenía todo cerrado con el Liverpool: Steve Parish, presidente del club londinense, había aceptado una oferta de 35 millones de libras, el jugador había pasado la revisión médica en Londres y tenía previsto volar a Merseyside para convertirse definitivamente en nuevo pupilo de Arne Slot. Sin embargo, a última hora, todo se cayó.

La imposibilidad para fichar a su sustituto, Igor Jesús, quien terminó marchándose al West Ham United; y la amenaza del técnico Oliver Glasner a dimitir, fueron definitivas. Así, el zaguero inglés se ha visto renegado a quedarse en Selhurst Park, donde la relación con el club se ha enfriado, según apuntan desde Inglaterra.

Resignado y dispuesto a renunciar a la capitanía

Y es que, como informa The Mirror, Guehi se estaría planteando renunciar al brazalete de capitán por la imposibilidad de llegar a Anfield. El jugador está muy molesto con su club y con toda la situación que se está generando alrededor del fichaje fallido, por lo que podría publicar un comunicado en los próximos días para aclarar la situación.

Ollie Watkins y el central Marc Guéhi. / Frank Augstein / AP

De momento, el jugador ha acudido a St.George's Park, centro de entrenamiento de la Selección Inglesa, donde está concentrado para preparar los próximos compromisos internacionales. Los 'Three Lions' se verán las caras con Andorra y Serbia en dos partidos respectivos a la fase clasificatoria para el Mundial 2026.

Negativa a las propuestas de renovación

A pesar de haberse quedado en Londres, su relación con el club tiene fecha de caducidad. El central de 25 años tiene contrato con los 'Eagles' hasta junio de 2026 y no tiene intención de renovar.

Marc Guehi luciendo el brazalete del arcoíris con la frase: "Jesus loves you" / Zac Goodwin/PA Wire

Así lo ha explicado 'The Times', asegurando que el inglés rechazará todas las ofertas que le presenten y ahora mismo se plantea marcharse del club como agente libre el próximo verano.

Una temporada muy exigente por delante

No obstante, Guehi y el Crystal Palace tienen por delante una temporada histórica en la que van a competir en Conference League y deberán limar sus asperezas por su propio bien. El zaguero ha sido clave en el último año del Palace, capitaneando a un equipo que trascenderá a la historia por haber levantado los primeros dos grandes títulos de la entidad: La Fa Cup ante el Manchester City y la Community Shield ante el Liverpool.

Sea como sea, parece ser que la estancia de Guehi en Selhurst Park no se alargará más de una temporada. De este modo, se terminará una relación que comenzó en 2021, cuando el Palace lo firmó del Chelsea a cambio de 23.34 millones de euros, y se ha saldado con 161 partidos oficiales y un legado que será difícil de igualar en los años venideros. Una lástima que vaya a terminar con este mal sabor de boca.