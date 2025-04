El rejuvenecimiento bajo las ordenes de Emery: Rashford y Asensio vuelven a sonreír

Si ya es difícil que cuaje un jugador del mercado de invierno, imagínate dos. Las incorporaciones de Marcus Rashford y Marco Asensio al Aston Villa en invierno han supuesto un auténtico impulso para el equipo de Unai Emery. Desde su llegada, ambos delanteros, cedidos por el Manchester United y el Paris Saint-Germain, respectivamente, han mostrado un rendimiento excepcional.

En la reciente victoria ante el Brighton (0-3), los atacantes fueron clave en el triunfo del conjunto de Birmingham, contribuyendo con dos de los tres tantos del equipo. Su impacto ha sido inmediato y determinante, consolidando al Aston Villa como un serio aspirante a los puestos europeos.

Los refuerzos de invierno han sido una auténtica bendición para Emery. Tanto Asensio como Rashford han demostrado su calidad y compromiso, elevando el nivel del equipo y dotándolo de una pegada formidable en el último tercio del campo. El aporte de ambos futbolistas ha revitalizado las aspiraciones del club, que ahora sueña con consolidarse en la élite del fútbol europeo. Si mantienen este extraordinario rendimiento, el Aston Villa podría convertirse en una de las grandes revelaciones en el tramo final de la temporada.

Rashford resurge en Villa Park: del infierno del United a la gloria en Birmingham

Marcus Rashord se sentía atrapado en el infierno del Manchester United y en el Villa Park ha encontrado su sitio, su mejor versión está de vuelta. El extremo de 27 años aterrizó a préstamo en Birmingham el pasado mes de febrero y gracias a su estado de forma afianzó su vuelta a la selección el pasado mes de marzo

En 11 partidos con los villanos, el delantero inglés ha anotado tres goles y repartido cuatro asistencias, siendo titular en siete de esos encuentros. Lo curioso de su rendimiento se encuentra en que ya tiene más participaciones de gol en estos 11 partidos que en sus 18 últimos juegos con los diablos rojos (6).

El delantero británico anotó este domingo sus dos primeros goles con el Aston Villa y permitió a su equipo alcanzar las semifinales de la FA Cup, con un doblete que encarriló la victoria frente al Preston North End de la Championship en cuartos de final (0-3).

El Aston Villa tiene la opción de comprarle por unos 48 millones de euros a final de la temporada, una elevada operación que Unai Emery aún no tiene clara: "Será completamente diferente si el año que viene estamos en la Champions League, en la Europa League, en la Conference League o no, y si ganamos o no algún trofeo".

Según el técnico ex del Sevilla, la clave se encuentra en la polivalencia del atacante en su estilo de juego, donde puede jugar tanto de extremo. Como de delantero: "Ha jugado más como extremo por la izquierda, pero en algunos momentos lo ha hecho como delantero. Esta vez decidimos ponerlo como delantero por su calidad, su potencia y su capacidad de aprovechamiento".

El rey del gol en la Premier: Asensio supera a todos desde su llegada al Aston Villa

Marco Asensio tiene hambre gol. En sus últimos 7 partidos suma 8 goles y atentos, porque desde su llegada a Birmingham nadie en la Premier League ha marcado más goles que él en todas las competiciones. Al igual que su compañero de ataque, Rashford, el balear ha hecho un récord similar. Ha igualado las mismas contribuciones de gol en 10 partidos con el Aston Villa que en sus 34 últimos partidos en el PSG (9).

El futbolista español vivió una auténtica pesadilla en París, apenas sin minutos. Luis Enrique no contaba con él y amablemente le enseñó la puerta de salida. Contrariamente a su relación con el gol en Inglaterra, en el PSG no tuvo tanta suerte, marcó 7 goles en 47 partidos oficiales con el PSG,

El Paris Saint-Germain no pondría problemas a la marcha del futbolista, ya que acaba contrato con la entidad francesa en junio de 2026 y la entidad francesa prepara su venta este próximo verano antes de que salga libre. 'Daly Mail' afirma desde Inglaterra que existe una voluntad entre ambos clubes de negociar. Deberá aflojar una cantidad que rondará los 15 millones de euros. Se habla de una cifra cercana a los 20 millones, un chollo para lo que está haciendo Asensio.