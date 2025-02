Regresa la peor pesadilla de Guardiola

El Manchester City está en caída libre. El cuadro 'skyblue' está completando la peor temporada de la era Pep Guardiola y sus opciones de levantar un título se reducen a la FA Cup. Eliminado de la Champions por el Real Madrid y a 20 puntos del liderato en la Premier League, el equipo 'cityzen' se centra en estos momentos en asegurar su participación en la próxima edición de la máxima competición continental.

Y todo apunta a que será una verdadera batalla quedar entre los cuatro primeros. Con Liverpool (64 puntos) y Arsenal (53) más alejados, Nottingham Forest (47), Manchester City (44), Newcastle (44), Bournemouth (43), Chelsea (43) y Aston Villa (42) se jugarán los dos puestos Champions restantes. La lucha está servida.

Evidentemente, el equipo 'cityzen', construido para luchar por todos los títulos, no se puede permitir quedarse sin jugar la Champions y, por ello, tienen encima una enorme presión. Necesita reaccionar cuanto antes el City, y por delante tiene un escenario complicado.

EL INICIO DE LA PESADILLA

Pep Guardiola regresa al lugar donde empezó su peor pesadilla. La temporada del Manchester City iba bien encaminada hasta que llegó el duelo de octavos de final de la EFL Cup contra el Tottenham. Antes de esta eliminatoria no había perdido el cuadro 'skyblue', pero la derrota contra los 'Spurs' marcó un antes y un después.

En un partido marcado por las rotaciones, el City cayó por la mínima y se quedó fuera de la competición. Sin embargo, la eliminación no fue en ningún caso la peor noticia, ya que a partir de ese partido los de Guardiola entraron en una horrible dinámica.

No sabemos si fue un problema físico, mental o de juego, o los tres factores combinados, pero el conjunto 'cityzen' entró en una espiral de malos resultados, convirtiéndose en la peor racha de resultados de la carrera de Pep Guardiola en los banquillos. De los siguientes diez enfrentamientos, el City únicamente fue capaz de ganar uno. Sin lugar a dudas, fue el duelo de EFL Cup contra los 'Spurs' fue el inicio de la peor pesadilla del técnico catalán.

REGRESO AL TOTTENHAM HOTSPUR STADIUM

Pocas maneras mejores existen de superar un 'trauma' que volviendo al lugar de los hechos y enfrentándote directamente a tu enemigo, y eso hará el City. Los pupilos de Guardiola visitan este miércoles (20:30h) el Tottenham Hotspur Stadium en la jornada 27 de Premier League.

"Un equipo fantástico, la calidad individual que siempre ha tenido, el ritmo con el que juega, la intensidad, unos jugadores increíbles en transición. Pero últimamente he visto que tienen un poco más de pausa en el último tercio, más pases extra", apuntó Guardiola en la previa del duelo.

Y, ya no es un hecho aislado de este curso, los 'Spurs' suelen ser un rival muy incómodo para el Manchester City. De esos rivales que tienes marcado en el calendario porque sabes que te puedes dejar puntos. No obstante, el cuadro 'skyblue' necesita volver a ganar en particular lucha por los puestos Champions y qué mejor manera de hacerlo que contra tu peor pesadilla.