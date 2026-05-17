El refugio de Xabi Alonso, nuevo fichaje del Chelsea: el 'Copenhague español' con un paisaje natural

Xabi Alonso emprenderá su nueva aventura en Londres. El Chelsea hizo oficial este sábado su fichaje por el conjunto londinense tras estar libre. El tolosarra dejó el barco del Real Madrid en enero, o mejor dicho, lo tiraron por la proa. El vasco fue destituido por 'motivos deportivos', aunque todo apunta que cierto sector del vestuario puso de su parte para pedir su marcha.

Jugadores como Mbappé, salieron públicamente en defensa del entrenador vasco. El delantero francés aseguró esta semana que el equipo “tenía una estructura de juego” durante la etapa de Xabi Alonso y que esa identidad “se ha perdido” desde entonces. “Va a ser un gran entrenador”, afirmó el francés, dejando entrever que buena parte del vestuario no entendió su salida.

Un proyecto como anillo al dedo

En Stamford Bridge consideran que Alonso encaja perfectamente en el nuevo proyecto deportivo. La marcha de Liam Rosenior, uno de los entrenadores que más prometía en el fútbol europeo, dejó al equipo en manos de Calum McFarlane. Pero las negociaciones han avanzado mucho más rápido de lo esperado en los últimos días.

Xabi Alonso habría pedido garantías deportivas antes de aceptar el cargo, especialmente en cuestiones relacionadas con la planificación de la plantilla y el peso que tendrá en las decisiones del club, después de la mala experiencia vivida en el Real Madrid.

El vestuario blue ya habría trasladado internamente su entusiasmo ante una posible llegada del técnico vasco, cuyo perfil genera consenso tanto por su carácter como por su propuesta futbolística.

Descansando en su tierra natal

Pero estos meses, Xabi Alonso ha estado descansando junto a su mujer Nagore Aranburu en el País Vasco. A pesar de la exposición mediática, ambos intentan mantener una vida tranquila y discreta, muy ligada a sus raíces vascas. El exfutbolista nació en Tolosa, un municipio situado en el interior de Gipuzkoa, rodeado de montañas y naturaleza. A diferencia de las zonas costeras del País Vasco, este entorno destaca por la calma y el ritmo pausado de vida. La conexión con el paisaje natural y la tranquilidad de sus calles convierten a este lugar en un refugio ideal para quienes buscan calidad de vida.

Muchos comparan a Tolosa con ciudades del norte de Europa por su limpieza, organización y cuidado urbano. De hecho, algunas personas la han llegado a definir como 'el Copenhague español' por su apuesta por los espacios públicos bien conservados y un estilo de vida más sostenible y cercano.

La gastronomía también ocupa un lugar importante en la vida local. Tolosa es especialmente conocida por sus productos tradicionales y por una cocina vasca muy valorada dentro y fuera de España. Xabi Alonso ha comentado en distintas ocasiones que disfruta mucho de la comida, algo que relaciona directamente con sus orígenes y costumbres familiares.

El 'equipo' de Xabi Alonso, con Nagore, su mujer, a la cabeza. / INSTAGRAM: XABI ALONSO

Xabi Alonso tiene su casa desde hace años en el monte Igueldo, en San Sebastián. La propiedad, diseñada con un estilo contemporáneo y adaptada al paisaje natural de la zona, quedó envuelta en una larga disputa urbanística después de que varios colectivos vecinales cuestionaran la legalidad del proyecto. El conflicto terminó llegando a los tribunales y actualmente el futuro de la vivienda sigue pendiente de resolución judicial.

Su hogar tiene un diseño moderno y por su integración con el paisaje verde de San Sebastián. Se trata de una casa de grandes dimensiones, con líneas rectas, amplios ventanales y una arquitectura minimalista que busca aprovechar la luz natural y las vistas hacia el entorno montañoso y la costa donostiarra.

Paseo marítimo de La Concha en Donosti, San Sebastián / Archivo

La propiedad habría sido proyectada sobre una parcela amplia y privada, rodeada de naturaleza. Según las informaciones publicadas, la vivienda incluye espacios abiertos, piscina, zonas ajardinadas y un interior concebido con materiales contemporáneos como piedra, hormigón y madera, manteniendo cierta inspiración en la arquitectura vasca tradicional pero con un enfoque mucho más actual.

Noticias relacionadas

Uno de los aspectos más llamativos de la casa es precisamente su ubicación: una zona elevada y tranquila de Igueldo, desde donde se disfrutan vistas panorámicas y mucha privacidad. Ese equilibrio entre lujo discreto, naturaleza y tranquilidad encaja bastante con el estilo reservado que siempre han transmitido Alonso y Aranburu.