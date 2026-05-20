El refugio de Unai Emery: el rincón vasco marcado por el mar y las casas de colores donde el técnico desconecta del fútbol

Cuando el calendario concede una tregua y el ruido del fútbol se apaga, Unai Emery vuelve siempre al mismo lugar: Hondarribia. Entre el mar Cantábrico y la montaña, el técnico encuentra un refugio emocional que permanece intacto pese al paso de los años, los títulos conquistados y la presión constante de la élite futbolística.

En esta localidad guipuzcoana de algo más de 16.000 habitantes, Emery recupera un ritmo de vida alejado de los grandes estadios y de la exposición mediática. Más que una escapada, su regreso representa una conexión profunda con sus orígenes, con su entorno familiar y con una cotidianidad que sigue siendo reconocible para él.

Un pueblo marcado por el mar y la frontera

Situada en la desembocadura del río Bidasoa y frente a la localidad francesa de Hendaya, Hondarribia conserva una identidad muy ligada al mar y a la convivencia histórica con la frontera. Su casco antiguo, elevado sobre una colina y protegido por antiguas murallas, dibuja una de las estampas más reconocibles de la costa vasca.

Las calles empedradas, las plazas históricas y el antiguo castillo, hoy convertido en parador, aportan solemnidad a un municipio acostumbrado a convivir con la tradición y el paisaje atlántico. En este entorno crecieron los vínculos personales y deportivos de Emery, cuyo apellido sigue teniendo peso dentro del tejido social de la zona.

Su relación con el Real Unión, club histórico de la cercana Irún, refuerza esa conexión permanente con la comarca y con el fútbol de sus raíces.

La Marina, el verdadero corazón del refugio

Sin embargo, la imagen que mejor representa el refugio cotidiano del entrenador se encuentra lejos de las murallas y de los edificios históricos. El barrio de La Marina resume la esencia más cercana y reconocible de Hondarribia.

Allí se alinean las tradicionales fachadas blancas decoradas con balcones de colores verdes, rojos y azules, adornados con flores y ropa tendida. Una postal habitual de las guías turísticas que, para Emery, representa sobre todo normalidad y anonimato.

En esas calles estrechas y llenas de vida, el técnico puede volver a mezclarse entre vecinos y visitantes sin el ambiente de tensión permanente que acompaña al fútbol profesional.

Las tradicionales fachadas blancas del barrio de La Marina decoradas con balcones de colores verdes, rojos y azules, adornados con flores y ropa tendida / Archivo

Pintxos, conversaciones y vida cotidiana

La vida social del barrio gira alrededor de los bares y terrazas donde los pintxos forman parte de la rutina diaria. Barras llenas, cazuelas humeantes y conversaciones mezcladas entre euskera y castellano componen un ambiente que contrasta con la presión de los banquillos europeos.

En Hondarribia, Emery deja de ser por unas horas el entrenador analizado al detalle cada fin de semana para convertirse simplemente en un vecino más que triunfó lejos de casa.

La cercanía de la gente y el ambiente pausado permiten al técnico recuperar una sensación de normalidad difícil de encontrar en otros contextos de su carrera.

El mar como desconexión definitiva

El otro gran elemento del refugio de Emery es el mar. La playa de Hondarribia, protegida por el espigón y el puerto deportivo, ofrece casi un kilómetro de arena donde caminar y desconectar mientras la mirada se pierde hacia la costa francesa.

A un lado quedan las embarcaciones amarradas; al otro, el paseo marítimo y los restaurantes que miran hacia la bahía de Txingudi. Un paisaje que encaja con la imagen de un entrenador que cambia durante unos días el ritmo frenético de la competición por el sonido de las mareas y la tranquilidad de los recuerdos.

Un regreso constante a sus raíces

Lejos de ser un retiro aislado, Hondarribia representa para Unai Emery un lugar vivo, abierto y profundamente ligado a su identidad. Historia, tradición marinera y vida cotidiana conviven en un escenario donde el técnico encuentra algo cada vez más difícil de conservar en el fútbol moderno: calma.

Entre fachadas de colores, bares de pintxos y paseos junto al mar, el entrenador guipuzcoano mantiene intacto el vínculo con el lugar al que siempre vuelve cuando necesita alejarse, aunque solo sea por unas horas, del ruido del fútbol.