La reflexión de Juanma Castaño sobre la muerte Diogo Jota: "Debemos tener toda la prudencia del mundo"

El fallecimiento de Diogo Jota (28 años) y su hermano André Silva (26 años) se notificó durante el jueves por la mañana. El trágico accidente se produjo en la provincia de Zamora mientras viajaban en coche por la A52. El coche se salió de la vía cuando estalló una de las ruedas del vehículo, justo en ese momento se produjo el incendio. Lamentablemente, unas horas más tarde, se informó también de la pérdida de Borja Gómez, un joven piloto murciano de apenas 20 años.

Consternación por los accidentes

Los dos hermanos optaron por hacer el trayecto en coche, dado que el jugador del Liverpool no podía viajar en avión, tras cometerse a una cirugía de pulmón. Diogo y André se dirigían a Santander para poder coger un ferry dirección a Portsmouth para el inicio de la pretemporada. La perdida de los dos jugadores consternó a todo el mundo, al igual que lo hizo la noticia que llegó desde el circuito de Magny-Cours. Borja Gómez sufrió un accidente mientras disputaba un test previo al fin de semana de carreras del Campeonato de Europa de Stock en ese mismo trazado.

El mensaje de Juanma Castaño

Dados los complicados acontecimientos del pasado jueves, Juanma Castaño empezó 'El Partidazo de COPE' de ese mismo día anunciando el fallecimiento de los tres deportistas. Además, al inicio del programa también se añadió una reflexión, tal y como se hizo público en la web de la 'COPE': "Contemos lo que contemos, este jueves 3 de julio debe servir para que tengamos presente la suerte que es seguir un día más aquí y debemos ser conscientes de lo rápido que nos podemos ir" estas fueron las primeras palabras del presentador.

"Debemos ser conscientes y ahora más porque todos vamos a viajar, a coger el coche y debemos tener toda la prudencia del mundo. Me he dado cuenta de que los dos estaban haciendo una vida normal hasta ayer y hoy ya no están. Descansen En Paz" concluyó.