La reflexión de Guardiola sobre las opciones del City en la Premier: "Si hubiera salido en noviembre, seríamos campeones desde enero"

El Manchester City consiguió una victoria de capital importancia en la Premier League ante el Chelsea (0-3) y ahora depende de sí mismo para arrebatarle el título al Arsenal de Mikel Arteta. Con el triunfo en Stamford Bridge y un partido pendiente por disputar, el equipo de Pep Guardiola puede ponerse a solo tres puntos del cuadro 'gunner', y la próxima semana se enfrentan en el Etihad. De ganar en casa, quedarían empatados a puntos, con 5 jornadas por delante.

La Premier se ha puesto muy picante: el Arsenal tiene la bendita distracción de la Champions League; el City, la de la FA Cup. Los 'gunners' están a un partido de colarse en semifinales de un torneo que no han ganado nunca, pero ya suman más de 20 años sin levantar una liga. Los cityzens' deben eliminar al Southampton, equipo de Championship, para poder jugar la final copera.

Pep Guardiola, durante la victoria del City en Stamford Bridge / EFE

Una situación que sería inexplicable sin la derrota del Arsenal ante el Bournemouth y el importante triunfo del City ante el Chelsea: “Si no hubiéramos ganado en Stamford Bridge, que no es un lugar fácil para visitar, tal vez no tendríamos que estar haciendo esta conferencia de prensa antes del partido contra el Arsenal, porque todo habría terminado. Será una final para ambos”, destacó Pep Guardiola, feliz por la victoria.

Es el sol. Si hubiera salido en noviembre, seríamos campeones desde enero. En Manchester no suele salir mucho el sol Pep Guardiola — Entrenador del Manchester City

Preguntado por la dinámica del equipo, bastante positiva ahora mismo tras recuperar la senda del triunfo, Guardiola fue irónico: “Es el sol. Si hubiera salido en noviembre, seríamos campeones desde enero. En Manchester no suele salir mucho el sol”. Y ojo, porque aunque parece una broma sin más, las estadísticas respaldan lo que dice Pep: contabilizando los últimos diez partidos de anteriores temporadas, el City solo ha perdido uno de sus últimos 43 encuentros en este lapso.

"Los jugadores lo darán todo" contra el Arsenal

Eso sí, de nada habrá servido si no ganan al Arsenal en casa, aunque aún hay más partidos complicados: “Todos hablan solo del Arsenal, pero también hay otros partidos clave contra el Brentford, Bournemouth y el resto. La temporada aún es larga”, comentó.

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De nuevo, Guardiola se verá las caras con Arteta, y sabe que el reto es muy complicado: “Tienen un gran equipo. Será complicado ganarles. Siento un gran respeto por el Arsenal y por lo que han logrado en los últimos años. Conozco bien al entrenador y a los jugadores, y sé de su calidad y de cómo compiten en cualquier circunstancia. Pido a la afición del Manchester City que respete al Arsenal, es un equipo excepcional. Acompáñennos desde el primer minuto y apóyennos; los jugadores lo darán todo”, finalizó.