La reedición de la última final de Europa League marca el sábado de Premier

Este sábado a las 13:30 h empieza la undécima jornada de la Premier y lo hace con un enfrentamiento de quilates: Tottenham y Manchester United se verán las caras en Londres. Ambos equipos llegan al encuentro con números idénticos en cuanto a puntuación en la competición liguera: cinco triunfos, dos empates y tres derrotas para un total de 17 puntos en las diez primeras fechas. También han anotado los mismos goles: 17. La gran diferencia radica en los que han encajado, ya que los Spurs han concedido solo ocho tantos, mientras que los 'Red Devils' el doble: dieciséis.

El Tottenham viene darse un festín en su último partido, en el que goleó por 4-0 al Copenhague en Champions. Sin embargo, los de Thomas Frank han perdido dos de los últimos tres encuentros en la Premier League. Actualmente marchan sextos en la tabla.

El United, por su parte, llegará al choque más descansado, ya que este curso no disputa ninguna competición europea. Precisamente Tottenham y United se vieron las caras en la final de la Europa League 2025, en la que los londinenses consiguieron su billete para la actual Liga de Campeones, imponiéndose por 1-0 en San Mamés.

Amorim, entrenador del mes en la Premier

El técnico luso del Manchester United ha sido reconocido como el mejor de la liga inglesa en el mes de octubre. Su equipo no pierde desde septiembre, y ha completado un mes en el que ha sumado 12 puntos de 14 posibles. Únicamente no fue capaz de vencer en el campo del Nottingham Forest (2-2), el pasado sábado 1 de noviembre.

El Chelsea recibe al colista

Los 'blues' se enfrentan (21 h) al peor equipo hasta la fecha en la Premier. Los de Maresca buscarán un triunfo para dejar atrás el 'pinchazo' del pasado miércoles ante el Qarabag (2-2). "Han cambiado de entrenador, así que claro, hay algunas similitudes, pero estos son los partidos que tenemos que ganar porque cuando haces las cosas bien contra el Liverpool y el Tottenham, tienes que seguir haciéndolo", comentó el preparador italiano.

El Wolves es colista y ha sumado la friolera de dos puntos de los primeros treinta. La última derrota, ante el Fulham (3-0), le costó a Vitor Pereira la destitución. A pesar de haber sido renovado en septiembre, el portugués fue cesado y James Collins y Richard Walker, entrenadores del sub-21 y sub-18 respectivamente, están ejerciendo como interinos hasta que el club encuentre un sustituto.

"No queremos desperdiciar un partido. Podría ser un punto, podría ser la victoria, pero tenemos que intentar conseguir algo allí, y tenemos que ser lo suficientemente valientes como para ir allí e intentarlo con todas nuestras fuerzas", declaró en la previa Collins, confiado en sacar un buen resultado de su visita a Stamford Bridge.

El líder quiere seguir marcando territorio

El Arsenal de Mikel Arteta quiere seguir con su racha. Ya son diez las victorias que han cosechado de forma consecutiva (entre todas las competiciones), y trece los partidos que encadena sin conocer la derrota. Los 'gunners' vienen de ganar cómodamente en Praga ante el Slavia (0-3), y, como en la Premier, son líderes, en este caso compartiendo condición con Inter de Milán y Bayern de Múnich.

Mikel Merino celebra uno de sus dos goles ante el Slavia Praga / MARTIN DIVISEK / EFE

Los de Arteta son la mejor defensa de Europa: no encajan un gol desde el 28 de noviembre. Este sábado (18:30 h) buscarán prolongar la racha una fecha más, y ganar para como mínimo, mantener la distancia de seis puntos que tienen con el Manchester City, segundo clasificado. Los de Guardiola recibirán al Liverpool el domingo en el Etihad.

Enfrente tendrán a un Sunderland que pese a ser un recién ascendido, protagonizó una gran inversión económica el pasado verano y ocupa la cuarta plaza de la tabla con 18 puntos.

La jornada del sábado la completarán otros dos encuentros, ambos a las 16 h: Everton-Fulham y West Ham-Burnley.