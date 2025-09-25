La redención de Savinho

Pese a llegar con incertidumbre y dudas el encuentro, el Manchester City cumplió con comodidad en el partido de EFL Cup contra el Huddersfield, equipo de la tercera categoría del fútbol inglés. Sobre el papel, el conjunto 'skyblue' era muy superior, pero el irregular arranque de temporada hacía presagiar una posible sorpresa del cuadro más modesto.

Nada más lejos de la realidad. El City se impuso sin demasiadas complicaciones mediante los tantos de Phil Foden y Savinho para sellar el billete a la próxima eliminatoria. Ya dejaron atrás el mazazo del empate contra el Arsenal en los instantes finales en la Premier League, en un choque que obligó a los de Guardiola a renunciar por completo a su estilo para sumar un punto.

Pero los 'cityzens' se reecontraron en el duelo de la EFL Cup, y además recuperaron a soldados para la causa. Ni más ni menos que Savinho. El extremo brasileño partió como titular por primera vez en la temporada y respondió a esta oportunidad otorgada con el tanto de la sentencia para los visitantes a través de un disparo imparable que incluso tocó en el larguero.

El que fuera jugador del Girona se perdió las tres primeras jornadas de Premier por lesión, y en los siguientes compromisos entró a cuenta gotas desde el banquillo. Sin embargo, Guardiola aprovechó este enfrentamiento de la EFL Cup contra un rival de nivel inferior para recuperar al brasileño, que necesita confianza y rodaje para encontrar de nuevo su mejor versión.

Es el primer tanto de Savinho en esta campaña, aunque en el Manchester City confían en que pueda mejorar los registros del curso pasado, cuando únicamente fue capaz de ver portería en tres ocasiones tras disputar 48 partidos. Es por ello que la dirección deportiva 'skyblue' decidió en verano rechazar una suculenta oferta de 70 millones de euros del Tottenham por el brasileño.

Savinho controla el balón durante el Manchester City - Al Hilal / AP Photo/Phelan M. Ebenhack

Tenían claro en el City que el perfil de Savinho, un extremo con desequilibrio y desborde, es muy necesario a lo largo de la una temporada. Su futuro en el equipo estuvo en duda hasta el último día de mercado, pero Pep Guardiola vetó su salida porque contaba con él de cara a esta campaña. Por el momento, regresó a la titularidad con gol y se espera que siga creciendo su papel dentro del equipo en los próximos compromisos.