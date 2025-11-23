PREMIER LEAGUE
Recuperación milagrosa en el Chelsea antes de recibir al Barça
Benoit Badiashile, que tenía previsto regresar a los terrenos de juego "en diciembre", como confirmó el propio Maresca hace un mes, disputó 45 minutos contra el Burnley
El Chelsea no falló en su último test antes de recibir al Barcelona en la Champions League. El equipo de Enzo Maresca, quien confirmó que Cole Palmer no participará este martes tras sufrir un accidente doméstico, superó al Burnley con un cómodo 0-2 y varias noticias positivas.
Una de ellas es que Pedro Neto volvió a ver portería con un gran cabezazo y ya suma dos partidos consecutivos marcando. Además, el técnico italiano pudo darle descanso a Estevao, uno de sus jugadores más enchufados de la plantilla, quien disputó prácticamente todos los minutos posibles durante su convocatoria con la selección brasileña. Sin embargo, la gran noticia del choque fue el regreso milagroso de Benoit Badiashile, quien tenía que estar en el dique seco hasta diciembre, tal y como explicó su entrenador.
Maresca, el mismo día que confirmó que Cole Palmer iba a estar "seis semanas más fuera", antes de enfrentarse al Nottingham Forest en Premier League el pasado mes de octubre, también señaló que "Benoit estará de baja hasta diciembre. Sufre un problema muscular". No obstante, el central francés disputó 45 minutos ante el Burnley.
Un par de semanas antes de lo previsto, Badiashile pudo volver a vestirse de corto. Ahora, la gran duda es si el francés, que no está teniendo una temporada sencilla por culpa de las lesiones, participará ante el Barça. Contando el partido contra el Burnley, el defensa solo ha jugado cuatro encuentros esta temporada, en los que ha sumado un total de 192 minutos.
Plan de trabajo específico
Pese a ello, parece que las sesiones individuales en Cobham para prevenir esos problemas físicos han dado sus frutos antes de lo esperado. En el Chelsea esperan poder disfrutar de él con continuidad y sin temer futuras recaídas en el corto plazo.
El ex del Mónaco, que llegó al Chelsea en enero de 2023 a cambio de 38 millones de euros, era considerado uno de los grandes prospectos del fútbol francés. Es un central zurdo, portentoso (1,94 metros de altura), con buen pie y poderoso en el juego aéreo, y estaba llamado a ser el líder de 'Les Bleus' en el Mundial de 2026, pero, de momento, sin continuidad, está lejos de cumplir con lo que prometía en tierras monegascas. ¿Será este el momento adecuado para que vuelva a disfrutar sobre el verde?
