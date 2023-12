El recogepelotas de la famosa patada de Hazard es ahora millonario

El recogepelotas que protagonizó un incidente con Eden Hazard ha pasado a convertirse en un empresario millonario Tras el desafortunado incidente en el que Hazard le propinó una patada, Morgan fundó junto a un amigo Au Vodka

Charlie Morgan, el recogepelotas que protagonizó un incidente con Eden Hazard durante un partido entre el Swansea y el Chelsea hace una década, ha pasado de ser el centro de atención en el campo a convertirse en un empresario millonario.

Tras el desafortunado incidente en el que Hazard le propinó una patada, Morgan, entonces con 17 años, no dejó que la situación lo definiera. En 2016, tres años después del incidente, fundó junto a un amigo de la escuela la marca de bebida Au Vodka. La empresa tuvo un gran éxito, vendiendo más de 10,000 botellas de uno de sus vodkas en un mes en 2019.

On this day: 2013 - Eden Hazard was sent off (vs Swansea) for kicking the ball out of a ball boy's (Charlie Morgan) hands. #CFC #Chelsea pic.twitter.com/Y1EfU72oQn