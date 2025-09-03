Recado a Luis Enrique: Donnarumma explica su salida del PSG

Gianluigi Donnarumma no tuvo la salida esperada en el Paris Saint-Germain. El italiano acababa contrato en 2026 y puso muchísimas trabas económicas en las negociaciones para prolongar su estancia en el Parque de los Príncipes, pero no aguardaba un desenlace tan precipitado tras cuatro años en la capital francesa.

El PSG es pasado para 'Gigio', concentrado con su selección para la disputa de la clasificación para el Mundial 2026, pero no olvida las últimas semanas tortuosas en París, sabedor que Luis Enrique le comunicó en pretemporada que no contaba con él.

Donnarumma habló de su salida del PSG / EFE

El transalpino habló de la relación con el asturiano y reconoció que siempre ha tenido una excelente conexión con el técnico. "Agradezco la honestidad que tuvo conmigo. No sé si estoy decepcionado con él. Cada entrenador tiene derecho a tomar sus propias decisiones. A principio de temporada me comunicó que no seguía", apuntó Donnarumma.

Guardiola le convenció

Pero, como decíamos, el portero, vigente campeón de la Champions, ya mira hacia el futuro y ahí aparece Pep Guardiola, su próximo entrenador en el Manchester City. Donnarumma reconoció que ha notado el cariño del entrenador de Santpedor durante las negociaciones y que fue una pieza clave para que se acabara decantando por la oferta de la entidad inglesa. "Tenía muchas ganas de ir al Manchester City. Me querían mucho. Guardiola me quería mucho. Sólo puedo estar orgulloso de haber llegado a un club como el City. Estoy muy contento", admitió.

Italia y el Mundial

La 'Azzurra' disputará en este parón internacional sus compromisos contra Estonia e Israel de clasificación para el Mundial 2026. El combinado de Genaro Gattuso está ahora a nueve puntos de Noruega, líder de su grupo, aunque con dos partidos menos que la selección escandinava. No pueden permitirse más tropiezos los transalpinos sino quieren ver peligrar su participación en la cita de Estados Unidos, México y Canadá del próximo año. Recordemos que Italia fue la gran ausente en los torneos de Qatar 2022 y Rusia 2018.

Donnarumma también se manifestó al respecto. El cancerbero ni se imagina quedar eliminados por tercera vez consecutiva en las clasificatorias: "No quiero ser el único jugador italiano en perderse tres Mundiales consecutivos. El año pasado fue uno de los mejores de mi carrera y estoy orgulloso. Espero seguir así. El secreto está en el trabajo duro. Soñar es hermoso. Me despierto por la mañana con muchos objetivos nuevos. El primero es la selección. Tenemos dos partidos importantes, tenemos que trabajar duro y luchar, tenemos que demostrar que somos un equipo joven y motivado".