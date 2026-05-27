FÚTBOL INTERNACIONAL
Se reactiva la salida de Savinho
La salida de Guardiola podría provocar movimientos importantes dentro de la plantilla y varios futbolistas secundarios están pendientes de definir su futuro
El nuevo Tottenham de Roberto De Zerbi ya se mueve en el mercado. Tras una temporada límite y en pleno proceso de reconstrucción, el conjunto londinense ha reactivado las conversaciones para intentar el fichaje de Savinho, uno de los nombres que vuelve a quedar en el aire dentro del nuevo escenario que vive el Manchester City tras la salida de Pep Guardiola.
El técnico catalán confirmó hace apenas unos días que pondrá fin a su etapa en el Etihad después de una década histórica, dejando al club inmerso en una profunda reestructuración deportiva. La salida de Guardiola podría provocar movimientos importantes dentro de la plantilla y varios futbolistas secundarios están pendientes de definir su futuro.
Entre ellos aparece Savinho. El extremo brasileño de 22 años no ha logrado asentarse como titular indiscutible esta temporada en el City. En la Premier League 2025/26 ha participado en 24 partidos, aunque solo seis como titular, con un balance discreto de un gol y dos asistencias. Después de un primer curso prometedor, en el que dejó destellos de enorme talento y firmó ocho asistencias ligueras, su protagonismo ha ido cayendo con el paso de los meses.
Pese a ello, Savinho sigue teniendo un gran cartel en la Premier League. Su capacidad en el uno contra uno, desequilibrio y velocidad continúan llamando la atención de varios clubes ingleses, especialmente de un Tottenham que ya intentó su incorporación el pasado verano.
Según ha informado Fabrizio Romano, el club londinense ha vuelto a abrir conversaciones para intentar cerrar el fichaje del brasileño este verano. Las negociaciones se encuentran todavía en una fase inicial después de que el acuerdo estuviera muy avanzado el año pasado, aunque finalmente se rompió cuando el Manchester City decidió no vender al jugador. Savinho vería con buenos ojos el cambio de aires y el Newcastle también sigue muy atento a la situación.
En el Tottenham consideran que Savinho encaja perfectamente en el nuevo proyecto ofensivo que quiere impulsar De Zerbi, mientras que el futbolista entiende que un cambio de escenario podría ser clave para recuperar continuidad y protagonismo. Con el Manchester City entrando en una nueva era tras la marcha de Guardiola, el futuro del extremo brasileño vuelve a quedar abierto y todo apunta a que será uno de los nombres a seguir durante el mercado de verano.
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