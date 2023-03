La razón por la que el United no recurrirá la roja a Casemiro

Casemiro será sancionado con cuatro partidos tras ver la tarjeta roja, su segunda desde que llegó a la Premier, ante el Southampton El centrocampista brasileño si estará el jueves en la vuelta de los octavos de final de la Europa League ante el Betis

La Premier League no es como LaLiga. Tras llegar a Manchester este verano procedente del Madrid, donde no había visto una roja directa en nueve temporadas, este pasado domingo Casemiro sufrió su segunda expulsión desde que arrancó su aventura en la competición inglesa.

El brasileño, que ya cumplió tres partidos de castigo por la roja directa vista el pasado mes de febrero ante el Crystal Palace, se perderá los próximos cuatro encuentros de los diablos rojos, uno de ellos de FA Cup y otros tres de Premier.

El United, mediante su página web, emitió un comunicado en el que explicaban que no recurrirían la cartulina, ya que consideran que no hay muchas posibilidades de poder cambiar de opinión a apelación.

"Una decisión dura"

Sin embargo, Ten Hag sí comentó en rueda de prensa que le había parecido una decisión dura: "Los árbitros vienen al comienzo de la temporada con una política: somos la Premier League, queremos intensidad y Casemiro, en los partidos europeos, más de 500, nunca tuvo una tarjeta roja pero ahora, dos", dijo.

Estas mismas declaraciones las recoge el conjunto de Manchester en su comunicado, donde también aprovechan para repasar la entrevista que el mismo Casemiro concedió a la revista Panenka: "Siempre trato de sacar la pelota. Siempre voy fuerte porque así soy y me gusta la intensidad con la que juego, pero no hay maldad. Nunca he ido con tacos para lastimar a un jugador y viceversa. Si alguien va a lastimar a un jugador, me enojo porque eso no es fútbol".

Sea como sea, el brasileño ya conoce el criterio de los árbitros ingleses, por lo que cuando regrese, tendrá que medir sus entradas si no quiere perderse 5 partidos más, que serían los que recibiría al sumar una nueva roja directa.