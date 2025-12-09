¿Quién tiene razón en el incendio Salah-Liverpool? Inglaterra se divide con la mayor fractura del Liverpool en años

Hay guerra civil en Liverpool, y no una cualquiera. El gran líder del equipo durante prácticamente la última década, Mohamed Salah, se enfrenta al entrenador, muy cuestionado, Arne Slot. Un incendio que, por el momento, nadie ha podido apagar. Slot ha tomado cartas en el asunto y no lo ha convocado para el duelo de Champions League contra el Inter de Milán, este martes a las 21:00 horas en el Giuseppe Meazza. Este era su último partido antes de marcharse a la Copa África con Egipto.

Todo el mundo opina sobre ello: compañeros, leyendas de la liga inglesa y aficionados. Algunos creen que el futbolista esperó a soltar la 'bomba' en este momento para caldear el ambiente, provocar la destitución del entrenador y regresar con todo más calmado. Otros opinan que está manchando su legado en el club y que es un mal profesional. Incluso se baraja la posibilidad de que no vuelva a jugar nunca más con el Liverpool.

La gran pregunta es quién tiene razón en esta historia. La respuesta es complicada, pero está claro que el Liverpool, como club, sale perdiendo en esta guerra civil tan mediática.

El Leeds, el detonante

Todo empezó tras empatar ante el Leeds. Salah no jugó ni un minuto; era suplente por tercer partido consecutivo y explotó al terminar el duelo: “Tenía una buena relación con el entrenador. De repente ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué. Me parece que alguien no me quiere en el club”, señaló. Y no es un futbolista cualquiera: es el mejor jugador del equipo desde la temporada 2017-18 y, probablemente, uno de los extremos más legendarios de la liga inglesa.

Unas palabras que otro peso pesado de la plantilla, Virgil van Dijk, líder de la defensa, respaldó: “Nadie tiene un crédito ilimitado. Todos tienen que rendir al máximo. Estoy seguro de que Mo (Salah) desempeñará un papel importante en lo que intentamos lograr porque es un jugador fantástico”.

Salah, junto a Van Dijk, tras un partido del Liverpool / AP

Tras aquello, quedaba algo muy claro: parte de la plantilla no cree en Slot. El técnico debía plantarse y tomar decisiones fuertes o iba a quedar señalado para siempre como un entrenador débil que se deja pisar por los jugadores. Su respuesta fue castigar públicamente al Faraón, que no jugará esta noche ante el Inter en Champions League. “Normalmente soy tranquilo y educado, pero eso no significa que sea débil. Cuando un jugador dice cosas así, tenemos que reaccionar como club. Y podéis ver que (Salah) no está aquí”, apuntó.

Slot, durante un partido con el Liverpool / AP

Otros futbolistas de la plantilla, como el experimentado Alisson Becker, también tomaron la palabra tras la decisión de su técnico: “La ausencia de Salah es consecuencia de lo que hizo. Es lo suficientemente inteligente como para saberlo. Mantenemos una buena relación desde hace mucho tiempo; es una leyenda del Liverpool. Hablaremos, pero será en privado porque es un tema personal”.

¿Saldrá Salah en invierno?

Pese a la decisión de Slot, Salah entrenó con normalidad y se mostró cercano con sus compañeros. No jugará contra el Inter y se marchará directamente con la selección de Egipto para disputar la Copa África. Y aquí surge otro escenario complicado: ¿qué pasará con su futuro?

Este verano, tras estar más fuera que dentro, Salah acabó renovando hasta junio de 2027. La directiva considera que es una pieza angular del proyecto y sus palabras han sentado mal. Varias fuentes señalan que este mismo invierno podría salir de Anfield tras todo lo sucedido.

Mohamed Salah, muy decepcionado con su Liverpool / EFE / ADAM VAUGHAN

El jugador ya fue vinculado con clubes de Arabia Saudí en el pasado y no es ningún secreto que en la exótica liga están completamente locos por ficharlo. Cuando aún estaba Jürgen Klopp en el club, su gran valedor, la entidad llegó a rechazar el último día de mercado una oferta del Al Ittihad de 175 millones de libras (100 millones fijos y 75 en variables). En el verano de 2024 hubo otra propuesta importante.

Leyenda del club

En lo deportivo, Salah es una verdadera leyenda del club. Esta temporada solo suma 5 goles y 3 asistencias en 19 partidos, pero sus cifras desde el curso 2017-18 son envidiables. Siempre ha superado los 25 goles y en campañas como la 2017-18 alcanzó las 60 contribuciones (44 goles y 16 asistencias). La temporada pasada, la primera de Slot, llegó a 57 participaciones (34 goles y 23 asistencias), siendo clave en la consecución de la Premier League.

Salah ante Ruben Días, futbolista del Liverpool / ADAM VAUGHAN

Por ello, grandes exfutbolistas del Liverpool como Jamie Carragher o Michael Owen opinaron sobre lo sucedido. El defensor consideró que “lo que hizo fue una desgracia. Ayuda a tus compañeros, no te obsesiones con tus números”. El atacante le lanzó una pregunta: “Me imagino cómo te sientes. Has liderado este equipo durante mucho tiempo y lo has ganado todo. Pero esto es un juego de equipo y no puedes decir públicamente lo que has dicho. Vas a la Copa Africana de Naciones en una semana. ¿Seguro que te morderás los labios, disfrutarás representando a tu país y verás cómo está el terreno cuando regreses?”

Wayne Rooney, ídolo del Manchester United, fue más duro: “Está destrozando su legado en el Liverpool. Se está equivocando mucho. Sería triste que lo mandara todo a la basura. Arne Slot tiene que demostrar su autoridad, decirle: ‘No vas a viajar con el equipo, lo que dijiste no es aceptable’. Debe irse a la Copa de África y dejar que todo se calme. Necesita que todo se solucione”.

En definitiva, el Liverpool ha dejado de pelear por ganar partidos para pelear por controlar un incendio que ya huele a quemado desde los aledaños de Anfield. No hay vencedores en esta guerra civil: solo un gigante europeo torpedeándose a sí mismo.