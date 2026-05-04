La razón por la que Cherki jugará todos los partidos en el City de Guardiola

Con seis partidos restantes en su temporada Pep Guardiola asegura que alineará como titular en todos ellos a Rayan Cherki para no tomar riesgos y evitar cualquier sorpresa, pero no por lo que pueda pasar dentro del campo, sino por algún golpe que le pueda propinar.

En la víspera del partido entre Manchester City y Everton, este lunes a las 21:00 horas (CET), Guardiola aprovechó para bromear sobre los pasatiempos de Cherki, uno de ellos el boxeo, en el cual se ha mostrado tan habilidoso como en el campo de fútbol.

En días pasados, el mediocampista francés se volvió viral por un video que compartió en el que se le ve durante un entrenamiento de boxeo.

El vídeo no solo causó sensación entre los aficionados, también llamó la atención de Guardiola quien aseguró estar "muy sorprendido", pues "no lo esperaba".

"No discutiré con él, jugará todos los partidos. Es aterrador", agregó el técnico del City entre risas durante la rueda de prensa.

Clave en la recta final

Con cinco partidos de liga y la final de la FA Cup aún por jugar, Cherki está posicionado como uno de los hombres claves de Guardiola para ganar ambos títulos, pero no por sus habilidades con los guantes en el cuadrilátero.

El francés ha disputado 28 de 33 partidos esta temporada en la Premier League y ha sido titular en los últimos siete partidos a lo largo de todas las competencias, sumando además un gol y tres asistencias en sus últimas cinco apariciones.

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Su desempeño bajo la gestión de Guardiola tienen a Cherki con más motivos para jugar que para no hacerlo, pero seguro que el técnico ahora pensará dos veces antes de dejarlo fuera de la alineación titular.