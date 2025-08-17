Raya rescata a un Arsenal insulso en Old Trafford

Es la historia de nunca acabar en el Manchester United, aunque no por ello deja de ser menos deprimente. Caras nuevas, mejores sensaciones... pero, como viene siendo habitual estos últimos tiempos, mismo resultado decepcionante. El verdugo esta vez fue un Arsenal inferior que se sirvió de su fortaleza en las áreas para marcharse del Teatro de los Sueños con tres puntos de oro en su carrera por el campeonato.

No tardó mucho el equipo de Amorim en demostrar que esta temporada pretende ser distinta a todas las anteriores. Dominando desde atrás, sólidos en defensa, peligrosos arriba de la mano de sus nuevas estrellas... si se pudiese tapar el marcador final del partido, sería complicado encontrar un aficionado en Old Trafford descontento con su equipo esta tarde.

Sin embargo, como suele suceder, de nada sirven las buenas intenciones si eso no se traduce en el electrónico. Y en eso de ser competitivo, el Arsenal lleva años de ventaja con el United. Tardaron poco en ponerse por delante los de Arteta; tras una nueva jugada a balón parado, marca de la casa de Nicolas Jover, Saliba forcejeó con Bayindir provocando el error garrafal del portero otomano. Calafiori, listo en el segundo palo, aprovechó la ocasión para abrir el marcador en Old Trafford (0-1).

Raya sostiene al Arsenal

El tanto no cambió la cara del Arsenal, que seguía demasiado nervioso con el balón incapaz de imprimir su estilo de juego. Sus rivales fueron simplemente superiores, especialmente punzantes Cunha y Mbeumo que dieron un aire fresco al ataque de Amorim. Quien no tuvo su tarde fue Gyökeres, quien completó un debut para olvidar con el Arsenal antes de ser sustituido a la hora de partido.

Los 'gunners' se encomendaron a la suerte -el palo salvó el tanto de Dorgu- y a David Daya, que tuvo gran parte de la culpa de que el United se fuese de vacío de Old Trafford. En un partido para olvidar para los de Arteta, el Arsenal salió con tres puntos de su visita a Manchester contra un United que fue superior, pero que se quedó sin premio en su debut liguero.