Raya pone en un aprieto a De la Fuente

Mikel Merino acaparó toda la atención ('stole the spotlight', como dirían en Inglaterra) de un Emirates Stadium que vibró con el triunfo de un Arsenal intratable en la Premier League. ¿Su última víctima? Un Brentford que vive cómodamente en media tabla pero nada pudo hacer ante unos 'gunners' que cantaron victoria con los cañonazos de Merino y Bukayo Saka.

Demasiado poco se habla del (enésimo) recital bajo palos de David Raya (Barcelona, 1995) para echar el cerrojo por duodécima vez en lo que va de curso. Un fenómeno que debe ensalzarse como se merece. Sobre todo porque lleva más 'clean sheets' (8) que goles encajados (7) en estas 14 jornadas de Premier League. 20 paradas se apunta el meta catalán, las mismas que un Gianluigi Donnarumma que - detalle importante - concedió cinco tantos más.

Mano salvadora

"Probablemente hoy habríamos encajado si no fuera por David Raya", afirmó sin tapujos Mikel Arteta tras el triunfo de los suyos. Firmó, seguramente, una de las atajadas del curso ante los 'bees'. En la salida de un córner, Schade le ganó el salto a Calafiori y se sacó un potente remate de cabeza que le negó Raya con un paradón de reflejos en toda regla. Hizo fácil algo que, en la práctica, no está al alcance de cualquiera: meter la manopla derecha con la sufiente fuerza como para desviar el balón al travesaño.

Será una 'unpopular opinion' pero, a día de hoy, David Raya está un escalón por encima de Unai Simón en cuanto a rendimiento bajo palos. Su nivel con la elástica 'gunner' en lo que va campaña roza la excelencia. Solvente, seguro, fiable en el juego de pies... e impenetrable. Es uno de los principales culpables de que el Arsenal esté dónde esté tanto en la Premier como en la Champions. Y todo ello sin hacer mucho ruido.

De ideas fijas

Luis de la Fuente es un tipo de ideas fijas. Poco se le puede discutir a un seleccionador que conquistó la Eurocopa 2024 y una Nations League (2023) con una generación dorada de futbolistas. Ahora bien, la irrupción de Joan Garcia complicó alteró un debate que parecía zanjado, hasta el punto de obligar al cuerpo técnico de la 'Roja' a replantearse una gestión en la portería que se daba por sentada.

BILBAO, 03/12/2025.-El portero del Athletic Club de Bilbao Unai Simón y el delantero del Real Madrid Vinicius JR, durante el partido de la jornada 19 de LaLiga EA Sports entre el Athletic Club y el Real Madrid, este miércoles en el estadio de San Mamés en Bilbao.- EFE/ Luis Tejido / LUIS TEJIDO / EFE

El roster era - y es - el siguiente: Unai Simón, David Raya y Álex Remiro. En ese orden. Siendo el del Athletic Club el guardameta titular e inamovible y el de la Real Sociedad el tercero en discordia por su buen hacer en el vestuario. Raya es, a priori, el sustituto de Unai, pero queda un poco en tierra de nadie. El imperial rendimiento del ex del Espanyol en la portería azulgrana no alteró los planes del seleccionador riojano, que se mantuvo firme en su apuesta por los tres guardametas que se llevó a Alemania.

A todo esto, Robert Sánchez también está brillando en el Chelsea... pero parece que la quiniela estará entre Unai, Raya, Remiro y Joan. Hay tres cupos disponibles... y solo uno en el once titular. ¿Será Raya capaz de hacer cambiar de idea a De la Fuente?