Ni rastro de Huijsen: el Bournemouth vuela en Inglaterra

Más de uno, seguramente, no daba un duro por un Bournemouth 'desnudado' en este último mercado. La limpia que se produjo en el condado de Dorset durante el periodo vacacional fue tal que el único superviviente de la línea defensiva titular fue Adam Smith. A Andoni Iraola no le quedó otra que prescindir de los servicios del 80% de su zaga predilecta: Kepa Arrizabalaga, Dean Huijsen, Ilya Zabarnyi y Milos Kerkez. 'Flor de un día', pensarían tras plantar cara al 'Big Six' y obtener ese meritorio noveno puesto. Pero, sin hacer mucho ruido, el técnico de Usurbil fue cerrando bocas hasta llevar a los 'cherries' a firmar su mejor inicio en una campaña de la Premier League.

Cifras de lujo

Parece que al Bournemouth le haya dado absolutamente igual haber venido a prácticamente su defensa titular. La única pieza que se mantiene, la del lateral derecho, es la que más bailaba. El capitán, Adam Smith, disputó 25 partidos y se perdió 12 jornadas por culpa de una lesión en el muslo y otra en el gemelo. El ex del Barça, Julián Araujo, jugó 'solo' 12 encuentros en dicha demarcación tras sufrir contratiempos físicos continuos.

¿Y cómo ha llenado Iraola el vacío de los Huijsen, Zabarnyi, Kerkez y compañía? Pues, primero, manteniéndose fiel a su esencia. A su estilo. Intensidad, presión asfixiante y ritmo con balón. No en vano es el equipo que registra el mayor número de recuperaciones (367) - recuperaciones en posiciones adelantadas (56) - y de goles en contraataque (3) de la competición. "Esto es algo que no podemos perder. Es parte de nuestra identidad. Intentamos que las cosas salgan bien. A veces nos perjudican, pero hay que correr riesgos", garantizó el técnico 'cherry' en 'DAZN'.

Y, así, con una filosofía que tanto rédito dio el curso pasado, se marcharon al parón en un meritorio - y admirable - cuarto puesto. 14 puntos de 21 posibles que se traducen en cuatro triunfos, dos empates y una derrota. 11 goles a favor y ocho en contra. Tres porterías a cero (Wolves, Tottenham y Newcastle) y seis encuentros consecutivos imbatido. Su mejor inicio en una temporada en la Premier League.

"Tenemos la desventaja de tener muchos jugadores nuevos, pero, a su vez, tenemos la ventaja de contar con futbolistas que afrontan su tercera temporada y eso nos ayuda a integrar a los nuevos", remarcó. Pero las sensaciones del equipo demuestran que Petrovic, Diakité, Truffert o Álex Jiménez encajaron a la perfección en el engranaje 'cherry'.

El Bornemouth, sin Huijsen / M. Creus

Tienen gran parte de 'culpa', asimismo, Evanilson, Justin Kluivert o un Antoine Semenyo que finalmente no se movió del Vitality Stadium y cuyo inicio está siendo meteórico (seis dianas y tres asistencias en siete jornadas).

Negocio redondo

Iraola cumplió con su cometido. Exprimió - y se benefició - al máximo el talento de las apuestas estratégicas de un Bournemouth que, un par de temporadas más tarde, sacaría provecho con sus respectivas ventas. "Huijsen, Zabarnyi, Kerkez... llegaron con 18-19 años, edades muy tempranas. Son apuestas importantes del club y que en 1-2-3 temporadas hayan evolucionado de esa manera y salgan a los equipos que han salido habla bien del departamento de 'scouting'", confesó el de Usurbil en 'DAZN'.

Huijsen y Zabarnyi formaron una pareja de lujo en la zaga del Bournemouth / X

Salvo Kepa, prestado por el Chelsea, la entidad 'cherry' adquirió a los otros tres por cantidades considerablemente inferiores a sus posteriores precios de salida. Captó a Dean Huijsen de la Juventus por apenas 19 millones en 2024 y, un año después, su fenómeno fue tal que el Real Madrid invirtió 62,5 millones en su fichaje.

Más de lo mismo con Milos Kerkez - de 20 'kilos' al AZ Alkmaar en 2023 a 45 millones del Liverpool - y con Ilya Zabarnyi - de 33 millones al Dinamo de Kiev a 63 millones del PSG -. Que no quede en el olvido que Iraola también tuvo que lamentar las salidas de Dango Outtara, Luis Sinisterra o Phillip Billing.

Dean Huijsen, Milos Kerkez e Ilya Zabarny, celebrando un gol del central / @deanhuijsen

¿Hace frío lejos de Bournemouth?

Todavía es pronto para extraer conclusiones. El único de los cuatro futbolistas mencionados que fue capaz de asentarse en el once titular de su nuevo equipo fue Dean Huijsen. El Real Madrid, huérfano de líderes atrás tras un curso para olvidar, se aferró a su fútbol. Pese a ser intocable, eso sí, acumula dos tarjetas rojas en 14 partidos, cuando nunca había sido expulsado en sus 122 encuentros anteriores.

Gil Manzano desenfunda la roja para Huijsen / Efe

El delicado momento que se vive en Anfield no está beneficiando a un Kerkez que se adueñó del carril izquierdo 'red' pero que aún no está mostrando ese recorrido que tantas alegrías dio al Bournemouth en ataque.

Zabarnyi no llegó con el cartel de titular a París, sino para ser un sustituto de garantías para Marquinhos y/o Pacho, pero está gozando de protagonismo y partiendo de inicio - también contra el Barça - ante la plaga de lesiones que azotó al PSG. Y, por último, Kepa, que regresó a Londres - pero al Arsenal - para ser el teórico suplente de David Raya, suma un partido como 'gunner'.