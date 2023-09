Rashford sale ileso de un accidente de coche

El futbolista del Manchester United, Marcus Rashford, ha tenido un susto en la carretera después de salir ileso de un accidente automovilístico No se requirió asistencia médica para ninguno de los conductores y no fue necesaria la presencia de una ambulancia en la escena

El futbolista del Manchester United, Marcus Rashford, ha tenido un susto en la carretera después de salir ileso de un accidente automovilístico que ocurrió tras la victoria de su equipo por 1-0 sobre el Burnley el sábado. El incidente tuvo lugar cuando Rashford salió del campo de entrenamiento del United en Carrington, poco después de haber regresado de Turf Moor en el autobús del equipo.

El delantero inglés viajaba en un lujoso Rolls Royce blanco cuando se vio involucrado en una colisión con otro vehículo. Afortunadamente, no se requirió asistencia médica para ninguno de los conductores y no fue necesaria la presencia de una ambulancia en la escena. A pesar del susto, ambos conductores resultaron ilesos.

Marcus Rashford was involved in a car crash in his Rolls-Royce after the Burnley game last night.



Thankfully he’s all okay… 🙏 pic.twitter.com/1VUezB6ZrK