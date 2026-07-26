Rashford pierde cartel: de brillar en el Barça a simple moneda de cambio

El futuro de Marcus Rashford será uno de los grandes culebrones del mercado de fichajes veraniego. El que fuera jugador del FC Barcelona no parece que vaya a regresar al Spotify Camp Nou tras los fichajes de Gordon y Adeyemi, por lo que su futuro podría dar un giro de 180 grados.

Ni siquiera el inglés sabe dónde jugará la próxima temporada. Por el momento, fue convocado por el Manchester United para realizar la pretemporada como uno más del grupo, a las órdenes de un Michael Carrick que quiere verle de cerca, pero la tensión sigue reinando en la relación entre futbolista y club.

Hace ya tiempo que Rashford desea marcharse definitivamente de Old Trafford. Primero lo intentó con una cesión al Aston Villa. Y a su vuelta, el United le buscó un nuevo préstamo ante la falta de clubes interesados en su fichaje -o en pagar lo que pedían los 'red devils'-.

Marcus Rashford, durante el partido de Inglaterra ante RD Congo / Europa Press

La Roma entra en juego

Fue entonces cuando recaló en el FC Barcelona, donde ha completado una de sus mejores temporadas teniendo en cuenta su rol suplente en la banda izquierda. Catorce goles y doce asistencias parecían números más que suficientes como para que Deco se planteara su fichaje, pero su elevado precio y las prioridades del director deportivo impidieron -por ahora y parece que definitivamente- su traspaso.

Y pese a que todo apuntaba a que podría recomponer su relación con el United, las informaciones llegadas de Italia señalan todo lo contrario. Incluso afirman que el extremo internacional con Inglaterra podría ser utilizado como moneda de cambio en una operación con la Roma de Gasperini.

Marcus Rashford, con Inglaterra / Agencias

Koné tiene la llave

Todo surge del interés de los 'Red Devils' en Manu Koné. El mediocentro francés, de tan solo 25 años, se ha convertido en uno de los grandes objetivos de Michael Carrick en este mercado de fichajes tras haber despuntado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Deschamps.

Manu Koné, centrocampista de Francia / EUP

La Roma pide unos 60 millones de euros por su traspaso, precio que la directiva mancuniana considera demasiado elevado pese a haber hablado ya con el propio jugador. ¿Y qué fórmula podría reducir el coste? La inclusión de futbolistas en la operación. Y ahí entra en juego el interés italiano en Marcus Rashford, según informa 'La Gazzetta dello Sport'.

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Los 'giallorossi' necesitan un extremo como agua de mayo y Rashford sería el fichaje perfecto en ese contexto. Aunque el escollo sigue siendo el mismo que impidió su vuelta al Barça: cobra 11 millones de euros netos por temporada.