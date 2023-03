Rashford niega pedir 500.000 euros a la semana

El futbolista del Manchester United desmiente en redes sociales un artículo sobre sus pretensiones salariales El internacional inglés desea finalizar la temporada de la mejor forma posible y "ganar títulos"

El futuro de Marcus Rashford es uno de los temas más inciertos en la Premier League en los últimos meses. El futbolista del Manchester United termina contrato la próxima temporada, en 2024, y el club desea renovarle mientras equipos como el PSG van tras él. Después de varias noticias sobre sus pretensiones salariales, el jugador ha querido desmentir las cifras.

"Antes de que esto empiece a expandirse, es un completo disparate. El club y yo hemos sido respetuosos los unos con los otros, y así seguirá siendo. Me centro únicamente en finalizar la Liga de la mejor forma posible y ganar trofeos", ha respondido Rashford en redes sociales a un artículo sobre el salario que supuestamente pediría. "Rashford desea firmar un nuevo contrato con el United por más de medio millón a la semana", decía un seguidor de Twitter.

