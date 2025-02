Rashford, listo para reclamar su trono

Marcus Rashford está listo para reclamar su trono en Birmingham. Lo tenía todo para triunfar en Old Trafford. Y lo hizo, durante un corto periodo de tiempo. No hay mejor manera de definir su relación con el Manchester United que la típica frase de El prínicipe que no quiso ser Rey, como ya se suele usar con Neymar Jr. En una noche mágica (y decisiva) de Champions League, el inglés tiene ante sí una oportunidad única... pero en la Premier League, pues puede vivir su primera titularidad en el Aston Villa ante ni más ni menos que el Liverpool (20:30h).

Sí, Marcus Rashford apunta a ser la gran sorpresa que prepara Unai Emery para recibir la visita del líder en Villa Park. Gozó de toda una segunda mitad ante el Ipswich Town y dejó destellos de ese talento que tanto nos 'enamoró' cuando estaba en su prime con el Manchester United. Su impacto fue inmediato. De hecho, ningún otro villano ha creado más grandes ocasiones en la Premier League en lo que va de 2025. Y lo logró en esos 45 minutos que disputó en Villa Park contra el Ipswich Town.

Emery anima a Rashford en su debut / @EmiratesFACup

El conjunto que dirige Unai Emery fue uno de los equipo más activos y que mejor se reforzaron durante el mercado invernal. Llegaron incorporaciones de primer nivel, como es el caso del propio Rashford, o de Marco Asensio y Donyell Malen para sumar calidad a un club que quiere estar (otra vez) en la próxima edición de la Champions League.

TIENE GANAS DE DEMOSTRAR

Rashford tiene bien claro que quiere ser el tipo de futbolista que un día fue, y así demostró de lo que es capaz, también, en su segundo partido con la camiseta del Aston Villa, en la victoria ante el Tottenham en la Cuarta Ronda de la FA Cup. Pese a empatar ante el Ipswich, todo un 'pinchazo' para el Aston Villa, la presencia de Rashford fue una de las grandes noticias sobre el césped. Marcó diferencias. Sin ir más lejos, fue el culpable del único tanto que anotó el equipo en el encuentro. Ejecutó un libre directo en el borde del área que se estrelló en la madera y cayó en los pies de un Watkins que perforó la red.

Rashford, 'culpable' del gol de Watkins ante el Ipswich Town / @premierleague

Hay grandes expectativas puestas sobre él. Se espera mucho que un futbolista que, tras su llegada a Villa Park, se le ha visto practicar un fútbol distinto, vistoso, efectivo. Por ello, Unai Emery podría darle su primera titularidad, pues ya ha dejado atrás esa falta de rodaje que le tanto le había acusado en el United. Está preparado para el reto que le viene.