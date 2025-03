Rashford lanza un dardo contra el United

Marcus Rashford vuelve a ser feliz sobre el terreno de juego. El delantero británico anotó este domingo sus dos primeros goles con el Aston Villa y permitió a su equipo alcanzar las semifinales de la FA Cup, con un doblete que encarriló la victoria frente al Preston North End de la Championship en cuartos de final (0-3).

Rashford aterrizó a préstamo en Birmingham el pasado mes de febrero, tras vivir momentos muy complicados en el Manchester United. El extremo de 27 años cayó en el ostracismo en Old Trafford y decidió cambiar de aires en el mercado de invierno. El FC Barcelona sonó con fuerza como su posible destino, pero finalmente acabó decantándose por el Aston Villa.

El internacional con Inglaterra se ha convertido en una pieza clave para Unai Emery desde su llegada, ya sea saliendo en el once titular o como revulsivo. Tras cuatro asistencias y buenas actuaciones que provocaron los elogios de su técnico, Rashford pudo al fin ver portería en su décimo partido con los villanos y se convirtió en el MVP del encuentro.

El extremo izquierdo anotó un doblete que permitió al Aston Villa sacar el billete para Wembley al clasificarse para las semifinales de la FA Cup, donde se medirá al Crystal Palace. Feliz por anotar sus primeros dos goles, Rashford quiso dejar un mensaje para el Manchester United.

Dardo ¿envenenado?

"Es una sensación fantástica. Siempre es un placer para un delantero marcar un gol, así que ojalá siga así", comenzó diciendo en declaraciones a 'BBC Sport' tras la victoria. "Siento que estoy en mejor forma y jugando mejor al fútbol desde que estoy aquí", añadía el futbolista, que ha vuelto a ser convocado por Inglaterra en el último parón de selecciones.

Pero Rashford no se quedó ahí y lanzó un dardo hacia el equipo al que pertenece. "Me perdí mucho fútbol antes de unirme al Aston Villa. Me siento bien físicamente y ahora estoy disfrutando del fútbol", sentenció un Rashford que asegura que su equipo es "muy ambicioso".

Elogios de Emery

Cabe recordar que Rashford todavía pertenece al Manchester United. El Aston Villa tiene la opción de comprarle por unos 48 millones de euros a final de la temporada, una operación que todavía no tiene clara Unai Emery: "Será completamente diferente si el año que viene estamos en la Champions League, en la Europa League, en la Conference League o no, y si ganamos o no algún trofeo".

Aun así, el preparado de Hondarribia elogió a su futbolista: "Todavía queda trabajo por hacer, pero hoy dio un paso adelante. Se siente cómodo, cogiendo confianza y marcando goles". "Ha jugado más como extremo por la izquierda, pero en algunos momentos lo ha hecho como delantero. Esta vez decidimos ponerlo como delantero por su calidad, su potencia y su capacidad de aprovechamiento", concluyó el técnico del Villa.