Rashford, Garnacho y un intercambio que nadie entiende

Rúben Amorim usó uno de los trucos más viejos que existen en el mundo del fútbol para tratar de sacar el máximo dinero posible por un jugador que no atraviesa su mejor momento. El luso aseguró que no contempla salidas en este mercado invernal, pero la realidad del Manchester United, muy distinta, invita a pensar todo lo contrario.

Este es el caso de Marcus Rashford, que se ha convertido en uno de los grandes culebrones de este mercado de invierno después de encadenar desconvocatorias sin cesar y que tiene un pie y medio fuera de Old Trafford en este mismo mercado. Motivos a un lado, el inglés no entra en los planes del técnico luso.

Rashford es un suplente habitual en el Manchester United / EFE

Rashford no juega desde el pasado 12 de diciembre en un partido de Europa League contra el Viktoria Plzen y la cifra de encuentros que ha tenido que vivir alejado del césped ya asciende a diez. De hecho, en nueve de ellos no estuvo ni en el banquillo. Con 26 años y mucha carrera por delante, su situación en Old Trafford es insostenible. Hay varios equipos tras él, uno de ellos el FC Barcelona, y aunque Amorim dijo lo contrario, parece que su futuro está muy lejos de Old Trafford.

El Chelsea, a por Garnacho

Sin embargo, todo indica que Rashford no será la única salida que habrá en el Manchester United durante el mes de enero. Le puede acompañar Alejandro Garnacho, uno de los jugadores con más futuro de la plantilla red devil, pero que no acaba de encajar con Amorim, además de que ha protagonizado ciertas polémicas que lo alejaron de la titularidad. Tras él va el Chelsea, que estudia la mejor fórmula para realizar su fichaje, que puede ser un extraño trueque que nadie entiende.

Alejandro Garnacho en el partido ante el Bournemouth / LAP

David Ornstein, periodista de The Athletic, adelantó el fuerte interés de los blues por el argentino, algo que de primeras sorprendió bastante a la prensa británica por las opciones que tiene Enzo Maresca en ataque como por el momento que atraviesa Garnacho. El extremo de 20 años jugó los noventa minutos en el último compromiso contra el Rangers, pero está siendo un suplente habitual en los onces de Amorim, que no dudó en señalarlo en un partido tan importante como el derbi de Manchester contra el City.

Fue el pasado 15 de diciembre ante el Manchester City, el partido más crucial para un Rúben Amorim recién llegado al banquillo de Old Trafford, que no dudó en 'cargarse' al joven extremo de la convocatoria para visitar un Etihad que acabó conquistando inexplicablemente, y que mandó un mensaje muy claro a su jugador. Con su encaje en su 3-4-3 bastante cuestionado, la prensa británica desveló que su desconvocatoria se explicaba por motivos poco profesionales como filtrar las alineaciones antes de tiempo, además de usar cuentas anónimas en redes sociales para destacar errores de algunos compañeros del equipo.

Un posible intercambio muy sorprendente

Sea como fuere, parece que el interés del Chelsea es muy fuerte, que está dispuesto a intercambiar a Christopher Nkunku por el argentino para conseguir que llegue a Stamford Bridge, según información de Sky Sports.

Nkunku celebrando un gol con el Chelsea / AP

Paul Merson, exfutbolista inglés y comentarista en el citado medio, aseguró que "si soy el United, cojo a Nkunku y saco a Garnacho. No entiendo por qué el Chelsea quiere a Garnacho", reflejando el pensamiento de muchos seguidores de la Premier League. ¿Se acabará cerrando el intercambio?