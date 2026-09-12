Rashford ha cambiado: Carrick le mima para las citas importantes

Marcus Rashford ha cambiado. El extremo inglés no pudo cumplir su deseo de continuar un año más en el FC Barcelona, que apostó por los fichajes de Anthony Gordon y Adeyemi. Y pese a que todo apuntaba a una salida amistosa del United, el jugador se quedó en Old Trafford y se comprometió con Michael Carrick.

Una confianza recíproca que está dando sus frutos y con la que el inglés está encantado, pese a no participar en la goleada que su equipo le endosó al Sabah en la primera jornada de la Liga de Campeones.

El que fuera delantero del FC Barcelona fue suplente frente al cuadro de Azerbaiyán. De hecho, no disputó ni un solo minuto. Pero que Michael Carrick no le diera entrada en un partido plácido, lejos de ser algo negativo para Marcus, no deja de ser la mejor de las noticias.

Rashford se reincorporó al Manchester United / X

Sin correr riesgos

El técnico del Manchester United decidió no arriesgar ni lo más mínimo con Rashford, teniendo en cuenta que este mismo domingo tendrá lugar el derbi de Manchester. Los 'Red Devils' reciben en Old Trafford al City, en un encuentro de altos vuelos donde el extremo inglés se erige como la principal arma ofensiva para batir a los de Enzo Maresca.

Tal es su importancia en el equipo en esta segunda etapa en el United, que incluso fue el más ovacionado cuando saltó a calentar frente al Sabah. La afición, sabedora de que Rashford ha cambiado tanto futbolísticamente como en el plano mental, le brinda todo su apoyo para mantenerle enchufado.

Los tatuajes de Rashford / Archivo

De Amorim a Carrick

De hecho, ese no fue el primer momento en el que el ex del Barça se sintió arropado, puesto que frente al Ipswich Town el pasado 30 de agosto recibió los aplausos y el cariño de su afición, en el día en el que regresaba a Old Trafford tras un sinfín de culebrones de 18 meses que parecían poner fin a su periplo como 'Red Devil' muchos años después, sobre todo tras el desencuentro con Rúben Amorim.

Pero con Carrick las cosas son diferentes. "Estoy muy contento con Marcus. Muy contento con él, en muchos sentidos. Creo que es bastante obvio con sus actuaciones. De nuevo, fue una verdadera amenaza el domingo, una lástima que no haya tenido un poco más de éxito, pero fue una verdadera amenaza", comentó el técnico del United hace unos días.

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“La verdad es que no sé qué más decir. Estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Está haciendo muchas cosas muy bien y se ha adaptado de nuevo muy rápidamente", concluyó Carrick, que espera mucho de él de cara a este domingo frente a un invicto Manchester City de Maresca.