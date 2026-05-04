Más allá de Rashford: las otras 'bombas' del vestuario del United

El Manchester United se ha caracterizado en los últimos tiempos por ser el club más autodestructivo de la Premier League. Desembolsos millonarios, fichajes sin sentido, inestabilidad en el proyecto y un sinfín de entrenadores han sido protagonistas año tras año, hasta que Michael Carrick aterrizó para poner un poco de cordura en Old Trafford.

El técnico británico, que llegó el pasado 13 de enero, trajo consigo la calma que necesitaba el Manchester United y, a base de trabajo y más trabajo, se ha ganado a pulso seguir el año que viene, sobre todo tras haber clasificado al equipo para la próxima edición de la Liga de Campeones, hasta el momento con un más que merecido tercer puesto en la Premier League.

Una vez concluida la temporada y habiendo alcanzado el objetivo, le espera un verano muy agitado a Carrick, que debe tomar decisiones sobre una plantilla con alguna que otra bomba a punto de detonar. Eso es precisamente lo que intentó evitar Rúben Amorim cuando llegó en noviembre de 2024, apartando a aquellos que no querían seguir en el equipo o que estaban en venta por no dar la talla (Rashford, Antony o Garnacho, entre otros).

Michael Carrick, actualmente entrenador interino del Manchester United / EFE

Sin embargo, 'The Sun' apunta que el técnico inglés no seguirá el mismo camino y contará con todos y cada uno de los futbolistas que formen parte de la plantilla hasta que se decida su futuro junto a la directiva del club, sin marginarlos ni apartarlos del equipo.

Los otros siete 'Rashford'

Cabe decir también que a su favor juega el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que puede mantener a varios futbolistas alejados de Carrington hasta que se decida su futuro, como por ejemplo Rashford, que en caso de no ser comprado antes por el FC Barcelona debería regresar a la disciplina del United a final de julio, algo que en Old Trafford quieren eludir a toda costa para evitarle líos a Carrick.

Jadon Sancho, extremo del Aston Villa / EFE

Pero el 'caso Rashford' no es el único que pinta a culebrón una vez concluya la temporada. Porque son hasta siete los futbolistas que espera vender el Manchester United para culminar una remodelación total del equipo, ya previsiblemente -aunque no está confirmado aún- con Carrick dueño del banquillo de forma permanente. Más allá del mencionado Marcus Rashford, es Jadon Sancho el principal escollo para la armonía del vestuario 'red devil'.

Cedido esta temporada en el Aston Villa, Sancho termina contrato con el United el próximo 30 de junio, aunque desde Inglaterra apuntan a 'un futuro incierto' con quien fuera estrella del Borussia Dortmund antes de aterrizar en la Premier League. El extremo, por cierto, no acudirá a la Copa del Mundo, puesto que no forma parte de las convocatorias de Inglaterra desde la 20/21.

André Onana, guardameta del Manchester United cedido en Turquía / X

Tampoco acudirá al Mundial André Onana, que regresará a Carrington con contrato hasta 2028 tras un año cedido en el Trabzonspor turco y que, pese a estar en venta, deberá quedarse un tiempo para suplir las bajas momentáneas de Lammens y Bayindir, que sí acudirán a la cita mundialista, aunque este último se encuentra también en la rampa de salida. "Podría ocupar la portería para que Rashford y Ugarte practiquen disparos", ironizan en 'The Sun'.

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Otros nombres en la lista de transferibles serían Joshua Zirkzee, Manuel Ugarte y Mason Mount, quienes no han cumplido las expectativas. Eso sí, este último tiene complicada su salida por su alto precio y su propensión a las lesiones; mientras que Rasmus Hojlund será comprado -si no hay giro inesperado- por el Nápoles una vez se clasifique matemáticamente para la Champions.