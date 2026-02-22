PREMIER LEAGUE
Más racismo en la Premier: el Wolves denuncia insultos a Tolu Arokodare
El jugador del Wolverhampton publicó capturas en sus redes sociales de mensajes denigrantes que recibió tras perder ante el Crystal Palace
Fin de semana realmente para manchado por el racismo el vivido en la Premier League esta jornada. Tras las denuncias de este sábado de Fofana y Hannibal, de Chelsea y Burnley, respectivamente, y tas lo acontecido entre semana en Lisboa con Vinicius y Prestianni en el Benfica - Real Madrid, este domingo ha sido Tolu Arokodare el que ha dado un paso adelante para denunciar este tipo de conductas.
El jugador del Wolves compartió algunas capturas de pantalla de mensajes que recibió tras la derrota de los lobos ante el Crystal Palace (1-0), en un partido en el que Tulu falló un penalti. "Todavía me parece increíble que estemos actuando en una época en la que la gente tiene tanta libertad para expresar tanto racismo sin ninguna consecuencia", dijo el delantero.
Su club se sumó al apoyo al jugador en un comunicado oficial en el que se mostró "disgustado por los numerosos casos de abuso racista, por parte de múltiples perpetradores" al futbolista nigeriano.
"No hay cabida para el racismo, ni en el fútbol, ni en internet, ni en ningún ámbito de la sociedad. Condenamos este comportamiento abominable e ilegal con la mayor firmeza posible", dice la entidad de Wolverhampton. "Tolu cuenta con nuestro apoyo total e inquebrantable. Ningún jugador debería ser objeto de tal odio simplemente por hacer su trabajo. Lo apoyamos firmemente, y también a todos los futbolistas que se ven obligados a soportar este abuso por parte de cuentas anónimas que actúan con aparente impunidad".
Finalmente, el club "ha informado de las publicaciones a las plataformas pertinentes y colaborará con la Premier League y las autoridades para identificar a los responsables y garantizar que se tomen las medidas pertinentes. Seguiremos aplicando una política de tolerancia cero ante cualquier forma de discriminación".
Otra denuncia del Sunderland
El Sunderland también denunció insultos racistas a Romaine Mundle tras del partido de la Premier ante contra el Fulham.
