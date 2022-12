Rabiot se ofrece a la Premier

El francés se ha dejado atraer por la liga inglesa y podría poner rumbo allí una vez termine la temporada Su contrato con la Juventus expira en junio y no ha habido conversaciones para prolongarlo

Parecía sentenciado. Pero ha logrado resalcirse y sacar todo su potencial para mostrar su mejor versión. En la Juventus ha encontrado su sitio y ha sido donde mejor ha rendido, pero es que ahora con Francia en el Mundial se ha convertido en uno de los fijos para Deschamps. A todo esto, todo apunta a que, una vez finalice la presente campaña, el mediocampista cambiará de aires, y la Premier se postula como la principal candidata.

Según informa Fabrizio Romano, el francés otea el horizonte de la Premier. "La Premier League me atrae. Siempre he dicho que me gustaría jugar allí. ¿Será al final de mi contrato con la Juve? No lo sé", asegura el futbolista. Sin embargo, pese a que clubes como el Newcastle United, Arsenal o Chelsea hayan abierto las puertas de su fichaje, no tiene preferencia por ningún equipo por el que le gustaría vestir su camiseta.

Desde que llegó al conjunto bianconeri ha ganado resistencia, y es que otra cosa no, pero físico se trabaja mucho en el club italiano. Le ha servido para convertirse en uno de los integrantes 'bleus' que más balones recupera en este Mundial (4,6 por partido), y en uno de los jugadores que más kilómetros corre por partido. Y es que en los tres encuentros que formó como titular, recorrió 12,1 , 11,6 y 11 kilómetros en cada uno de ellos.

Se ha adueñado de una de las posiciones que forman el doble pivote defensivo junto con Tchouaméni y es clave para su seleccionador, ya que realiza con solvencia la tarea de la presión, ya que ha consiguido mejorar su labor táctica gracias también a la Juventus. "Tiene esa capacidad para saber ubicar a todos los jugadores que están a su alrededor. Sabe y siente dónde debe estar él y los demás", valoraba Deschamps en una de las ruedas de prensa en Qatar.

Su próximo destino es todavía una incógnita. Eso sí, lo que está claro es que su contrato expira el próximo mes de junio y todavía no ha habido conversaciones para poder prolongar su vinculación con la Juventus.