La quinta de Emery: el Aston Villa es el rey de Europa otra vez

En 2014 en Turín, en Varsovia para 2015, por Basilea en 2016, en Gdansk para 2021... y en Estambul este 2026. Cualquier entrenador mataría por llegar a tantas finales de Europa League en su carrera. Y Unai Emery, además de llegar, las gana. La más reciente conquista, en el Besiktas Park, la obtuvo con su perfeccionado Aston Villa, pasando por encima del Friburgo (0-3) y sellando así el repoker de entorchados continentales en su cuenta personal.

Volvió un gigante. Desde que en 1982 el Villa coronara la Copa de Europa y en 1983 la Supercopa ante el Barça, el equipo de Birmingham no sabía lo que era tocar la gloria continental. Y la pasó muy mal, con años apenas batallando por mantenerse en la Premier e, incluso, descendiendo a los infiernos de Segunda.

Pero desde hace un par de temporadas, tras la llegada de Unai Emery en el curso 2022/23, su realidad es totalmente distinta. Tanto que, de meterse en Champions, ahora eran los grandes favoritos para el segundo torneo más importante del continente.

ISTANBUL (Turkey), 20/05/2026.- Goalkeeper Emiliano Martinez of Aston Villa warms up before the UEFA Europa League final between SC Freiburg and Aston Villa in Istanbul, Turkey, 20 May 2026. (Turquía, Estanbul) EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI / GEORGI LICOVSKI / EFE

Al frente, un Friburgo que tumbó en el camino al Celta con goleadas incluidas (6-1 en el global) pero que no presentaba grandes nombres en su once. Ginter, central campeón con Alemania en Brasil 2014, era de los pocos conocidos. Pero ni él, ni el prometedor Atubolu bajo palos, ni el apetecido Manzambi en ofensiva: ninguno pudo parar el aluvión que fue el equipo inglés en ataque.

Resolvió el trámite rápido en la primera parte, esperando hasta el final de la misma para dar dos estocadas mortales... y muy finas: un voleón exquisito de Youri Tielemans desde la frontal, y un zurdazo impecable de Emiliano Buendía que mandó las cosas 0-2 al descanso. Como si nada, con dos candidatos claros a Premio Puskas, medio título estaba en el bolsillo.

ISTANBUL (Turkey), 20/05/2026.- Nicolas Hoefler (L) of SC Freiburg in action against Ollie Watkins of Aston Villa during the UEFA Europa League final between SC Freiburg and Aston Villa in Istanbul, Turkey, 20 May 2026. (Turquía, Estanbul) EFE/EPA/BRADLEY SECKER / BRADLEY SECKER / EFE

Quedaba por delante toda una segunda parte para que el Friburgo se lanzara a los leones buscando acercarse, y los 'clarets' -color rojo parecido al vino, aunque en la final iban de blanco- apuntaban a sentenciar la victoria. Pasó lo segundo. Emi Buendía envió una pelota al área y Morgan Rogers, aquel prospecto que descubrió Monchi, firmó el 0-3 que ponía a la grada a celebrar con la victoria casi asegurada.

Emi Buendía celebra su golazo ante el Friburgo / EFE

Dio entrada Emery a Onana, tocado, para que viera algunos minutos. Con él, el triunfo se hizo aún más real, e incluso estuvo el propio centrocampista -que alguna vez interesó al Barça- cerca del 0-4, pero el poste evitó su diana.

Sin mucha oposición, los minutos finales llegaron y, con ellos, una nueva conquista europea. Para el Villa, que vuelve a estar en lo más alto del continente después de 43 años. Y para Emery, el técnico más laureado de la historia de la Europa League.