Así quedan los octavos de final de la Carabao Cup

La Carabao Cup (EFL Cup) ya tiene definidos los cruces de octavos de final tras unos intensos dieciseisavos disputados entre el pasado martes y el miércoles en Inglaterra. La ronda previa nos dejó varias sorpresas, goleadas y eliminaciones sonadas.

El Newcastle, vigente campeón, superó con autoridad al Bradford (4-1), mientras que Grimsby Town volvió a ser “matagigantes” al dejar fuera al Manchester United en la segunda ronda vía tanda de penaltis, lo que convierte a los ‘red devils’ en el único integrante del ‘Big Six’ ya eliminado.

El Brighton sigue mostrando una gran versión en esta competición: acumula 12 goles en dos partidos frente a Oxford United y Barnsley. Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea o Tottenham cumplieron en sus respectivas eliminatorias y estarán en la siguiente fase.

Los octavos de final de la Carabao Cup (cuarta ronda) presentan un menú atractivo con hasta cinco cruces entre equipos de la Premier League. La competición mantiene su carácter imprevisible, con la presencia de clubes modestos como el Grimsby Town, Wycombe Wanderers y los galeses Wrexham y Cardiff, que añaden emoción a una ronda que promete espectáculo.

Así quedan los cruces de octavos de final de la Carabao Cup

Arsenal vs Brighton

Chelsea vs Wolves

Liverpool vs Crystal Palace

Newcastle vs Tottenham

Manchester City vs Swansea

Wrexham vs Cardiff

Brentford vs Grimsby Town

Wycombe vs Fulham

¿Cuándo se juegan los octavos?

Los partidos de octavos de final de la Carabao Cup está previsto que se empiecen a jugar durante la semana del 27 de octubre, con las fechas definitivas y los horarios de los partidos todavía por confirmar.