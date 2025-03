Ya no quedan como Bruno: "Está sacrificando su carrera en el United"

En un fútbol cada vez menos sentimental, Bruno Fernandes es uno de esos jugadores en peligro de extinción. Es de lógica pensar que si eres la estrella diferencial de un equipo a la deriva, tus opciones pasen por buscar una salida fuera para seguir con el crecimiento de tu carrera... aunque este no es el caso para Bruno Fernandes en el Manchester United.

Criticado por muchos, amado por otros tanto, el capitán del Manchester United se ha ganado el reconocimiento del fútbol mundial no solamente con su talento, sino también por su sentimiento. El portugués no ha decidido abandonar el barco de Old Trafford por muy peligrosas que fuesen las tormentas; en vez de eso, Bruno se ha puesto en primera línea para liderar a un histórico en busca de recuperar su gloria perdida. Es la enseñanza de Bruno Fernandes en el mundo del fútbol, un jugador de los que ya no quedan.

Si algo ha demostrado Bruno Fernandes estos últimos meses es que es un auténtico oasis en el desierto del Manchester United. El portugués llegó en enero de 2020 procedente del Sporting Lisboa como el fichaje estrella invernal de un equipo que empezaba a tambalearse, aunque pocos podían imaginar que aquel mediapunta que llegaba del fútbol luso iba a convertirse en una leyenda de Old Trafford... a pesar del drama constante de la entidad.

Un líder en un barco a la deriva

Bruno arrancó fuerte como diablo rojo, aunque no fue hasta que le abandonaron quienes debían acompañarle en el liderazgo al frente del equipo que el portugués empezó a brillar con luz propia. Se adueñó de la capitanía del United por méritos propios y desde entonces ha ejemplificado a la perfección su rol tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Bruno Fernandes, con el United / ADAM VAUGHAN / EFE

Siendo mediapunta, Bruno ha sido el máximo goleador del equipo en tres -contando la actual- de las cinco temporadas completas que ha disputado hasta ahora. En un equipo falto de líderes en todas las líneas, el portugués ha sido el único capaz de aportar algo de luz dentro del caos, un jugador total sacrificado en tareas defensivas... pero también excelso en los últimos metros.

Nadie puede recriminar a Bruno que no esté poniendo todo su esfuerzo para salvar al Manchester United. En Old Trafford, donde agradecen la labor del portugués, se preguntan qué sería de este equipo sin su capitán sobre el terreno de juego. Y es que el equipo es decimotercero en el campeonato liguero, aunque quién sabe si peligraría la salvación si Bruno decidiese abandonar el barco cuando quisiese.

Es esa, principalmente, la mayor crítica que se podría hacer a Bruno... que es a su vez su gran encanto. Es evidente que el portugués podría estar en cualquier otro equipo peleando por títulos cada temporada, aunque a pesar de eso prefiere bajar al barro para intentar recuperar la gloria del Manchester United. Un héroe de tiempos oscuros.

En este sentido son especialmente reveladoras las palabras de Phil Bardsley, exjugador del Manchester United: "En cualquier otro equipo estaría ganando trofeos y probablemente esté sacrificando su propia carrera para intentar ayudar al Manchester United a volver a donde quiere estar”, expresó. "Es el que destaca semana tras semana; basta con ver sus goles y asistencias. Me daría miedo imaginar dónde estaría el Manchester United sin él", añadió el escocés. Así es Bruno Fernandes, un jugador de los que ya no quedan.