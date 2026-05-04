Así queda la Premier League tras el pinchazo del Manchester City

La Premier League se ha puesto cada vez más interesante. Pese a que todo daba a entender que el Arsenal sería el claro vencedor, el conjunto de Arteta sumó una mala racha que permitió a su máximo perseguidor, el Manchester City, acercarse e incluso igualar a los 'gunners' en lo más alto de la tabla.

El golpe (casi) definitivo fue a mediados de abril, cuando el equipo de Pep Guardiola venció al de Arteta en el Etihad Stadium, y todo dio un vuelco. La liga dependía de ambos, y se podía decidir por la diferencia de goles.

Ambos equipos habían respondido con victorias todos sus compromisos ligueros. Hasta este lunes. El Manchester City empató en el Hill Dickinson Stadium de Liverpool (3-3) ante el Everton, y dejó como líder en solitario al Arsenal, que este martes juega la vuelta de las semifinales de la Champions League ante el Atlético de Madrid.

Ahora, los 'gunners' vuelven a depender de sí mismos Si ganan todos sus partidos, serán campeones de la máxima división del fútbol inglés.

A tres jornadas para el final, el Arsenal debe visitar el campo del West Ham el domingo 10 de mayo (17:30h CET), recibe en casa al Burnley ya descendido el lunes 18 de mayo (21:00h) y, eventualmente, se lo podría jugar todo ante el Crystal Palace en Selhurst Park (24 de mayo a las 17:00h CET) ante un equipo que podría no jugarse nada y estar pensando en una hipotética final de la Conference League.

El City, por su parte, no depende se sí mismo y tiene un partido menos, ya que la diferencia ahora es de cinco puntos. Los de Guardiola jugarán en casa ante el Brentford (sábado 9 de mayo a las 18:30h CET) y el partido aplazado ante el Crystal Palace (miércoles 13 de mayo a las 21:00h), además de jugar en el Etihad la última jornada ante el Aston Villa (24 de mayo a las 17:00h CET). Antes, visitarán el Vitality Stadium de Bournemouth el 19 de mayo (20:30h CET) en un partido que puede ser clave para las aspiraciones europeas de los 'Cherries'.

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Entre estos compromisos, el City juega la final de la FA Cup el 16 de mayo ante el Chelsea.