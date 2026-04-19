Así queda la clasificación de la Premier League tras el City-Arsenal

El Manchester City puso la Premier League patas arriba este domingo. El campeonato inglés dio un giro de 180º con la victoria de los de Pep Guardiola frente al Arsenal en el Etihad Stadium, un triunfo que confirma el descalabro de los de Mikel Arteta.

Arsenal y Manchester City arrancaban la jornada 33 en primer y segundo lugar, respectivamente. Los de Mikel Arteta (70 puntos) aventajaban a los 'cityzens' (64 puntos) en seis puntos antes del duelo directo entre ambos, pero con los de Pep Guardiola con un partido menos. El Manchester United y el Aston Villa cerraban las posiciones de Champions a mucha distancia.

Este domingo, Manchester City y Arsenal se veían las caras en el Etihad Stadium en un partido que podría haber sido definitivo en la lucha por el título, puesto que ambos equipos dependían de sí mismos para ser líderes de la Premier en la jornada 38.

Pero todo ha cambiado con la victoria de los de Pep Guardiola por 2-1. Rayan Cherki adelantó al City antes de que Kai Havertz pusiera las tablas tan solo dos minutos después. Pero entonces apareció el de siempre, un Erling Haaland que no estaba dispuesto a dejar escapar esta Premier League y que puso el 2-1 definitivo en el 65'.

Con los tres puntos sumados ante el Arsenal, el Manchester City se sitúa a tan solo tres unidades del liderato pero con un partido todavía pendiente ante el Crystal Palace. Restan cinco jornadas (seis para los cityzens) para la conclusión del campeonato y los 'gunners' tienen 70 puntos en su casillero, mientras que los de Guardiola suman 67 puntos.

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Cabe recordar que en caso de igualdad entre dos equipos en la Premier League, el criterio de desempate se basa en la diferencia de goles general y no en el 'goal average' como sí sucede en España. En estos momentos el Arsenal está en +37, mientras que el City está en +36.